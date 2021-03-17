«И ученый, и профессор, и производственник»

Председателем совета ульяновского реготделения партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» избрана уроженка Ульяновска, экс-депутат Госдумы Маргарита Баржанова, которая 17 лет назад была соперницей Сергея Морозова в предвыборной борьбе за пост губернатора Ульяновской области. В реготделении поясняют, что такой была рекомендация президиума центрального совета партии. Госпожа Баржанова заявляет, что если партия решит, то она «с радостью» будет баллотироваться на пост главы региона. Предвыборную программу она уже готовит на основе своей старой программы. По мнению политологов, партия направила госпожу Баржанову для укрепления реготделения, и это у нее может получиться, однако шансы на успех в губернаторской компании призрачны.

В воскресенье в Ульяновске на конференции состоялось избрание нового совета реготделения партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» и его председателя. Как сообщают в реготделении, в состав совета регионального отделения обновленной партии вошли председатель бывшего реготделения «Патриотов России» Владимир Витрянюк и представитель движения Захара Прилепина «За правду», депутат регионального заксобрания Андрей Седов, избранный в областной парламент от КПРФ, но покинувший фракцию.

Председателем совета реготделения единогласно избрана Маргарита Баржанова (экс-председатель реготделения, Михаил Сычев, обвиняемый в мошенничестве при передаче муниципальной собственности, не признавший своей вины, с июня 2020 года находится в СИЗО). Госпожа Баржанова была рекомендована президиумом центрального совета партии к избранию сроком на два года. Как было объявлено на конференции, «лично Сергей Миронов просил делегатов конференции поддержать эту кандидатуру».

Маргарита Баржанова родилась 15 февраля 1963 года в Ульяновске. Трудовой пусть начала в 1981 году ученицей портнихи. Дальнейшая карьера строилась в Хабаровске, куда она уехала вместе с мужем-военным. Окончила Дальневосточный технологический институт (1988) и Петербургский инженерно-экономический университет (2002). В 1991 году занялась частным бизнесом (ИЧП «Мария91», торговля, пошив нижнего белья), затем стала владелицей ЗАО «МБ», председателем совета директоров ОАО «Хабаровский мясокомбинат», а также владелицей 40,01% ЗАО «Хабмясорыбсервис» (все предприятия ликвидированы). В 1999 году стала депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил», однако затем перешла в «Единую Россию», от которой вновь стала депутатом в 2003 году. В 2008 году назначена директором Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), но в 2011 году, как сообщал „Ъ“, была уволена по «несоответствию занимаемой должности» после жалобы сотрудников в Минкульт РФ. В 2012–2014 годы занимала должность первого секретаря посольства России и представителя Минобрнауки в Китае. Дальше, по ее словам, она занималась наукой, в 2017 году стала профессором Вэйнаньского педагогического университета (в 2018 году она директор АНО ВО «Китайский университет» и АНО ДПО «Русско-китайское образование»). В феврале 2021 года покинула «Единую Россию» и вступила в «Справедливую Россию». Член генсовета «Деловой России», кандидат экономических наук.

В 2004 году Маргарита Баржанова баллотировалась на пост губернатора Ульяновской области, получив в первом туре 15,09% голосов (третья по количеству голосов), и после того как кандидат Сергей Герасимов (известный предприниматель) был снят с предвыборной гонки за нарушения, стала соперницей Сергея Морозова во втором туре, набрала 20,61%, соперник получил на 30% голосов больше.

Накануне партконференции член совета реготделения Александр Брагин заявил в своем телеграм-канале, что в лице Маргариты Баржановой «в Ульяновск едет будущий губернатор». В беседе с „Ъ“ госпожа Баржанова подтвердила, что «если будет решение партии», чтобы она баллотировалась на пост губернатора, то она его «с радостью» исполнит: «Я буду работать на победу, если будет такая задача, я с ней справлюсь». Она считает, что «опыта, силы и энергии для работы главой региона у нее достаточно». «Я работала дипломатом, я и ученый, и профессор, и производственник»,— пояснила госпожа Баржанова. По ее словам, ее подробная предвыборная программа, которую она представляла в 2004 году, «во многом осталась актуальной»: «Я ее сейчас буду дорабатывать, посещая все районы региона, собирая мнения жителей, и доработаю программу до конца мая». Пока же она намерена направить усилия на укрепление реготделения и его первичек в муниципальных образованиях. Свой уход из «Единой России» объясняет тем, что «когда вступала туда, это была очень энергичная партия, со множеством идей, а сейчас — это партия бюрократов, которые обслуживают олигархов и которые заинтересованы оставить все как есть». Она также сказала, что намерена переселиться в Ульяновск, «потому что здесь мама и родственники». Впрочем, призналась, что продажа московской квартиры пока в ее планы не входит. Она также не исключает, что будет баллотироваться и в Госдуму.

Ульяновский политолог Николай Васин считает, что решение партии поставить на руководство ульяновским реготделением Маргариту Баржанову «вызвано тем, что в Ульяновской области фигур, способных организовать и провести на должном уровне избирательную кампанию, сейчас нет, как нет и достаточных ресурсов». «Безусловно, это усилит позиции справороссов, поскольку Баржанова — человек опытный, на редкость энергичный и целеустремленный, жесткий и требовательный политик»,— считает господин Васин. В то же время к возможности получения хороших результатов на выборах губернатора он относится «скептически», считая, что «не просматриваются за ней значимые и ощутимые для населения истории заслуг и успехов, достойных губернаторского уровня». Однако он уверен, что участие Маргариты Баржановой в губернаторской компании «может эту компанию оживить», повысив явку избирателей. «В публичной политике Баржанова — яркая, резкая, проповедующая агрессивно-наступательный стиль публичного поведения, на это придется отвечать действующему губернатору, а значит, определенная интрига обязательно будет присутствовать. Хотя шансы ее на успех призрачны»,— сказал политолог.

Сергей Титов, Ульяновск