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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Молодая поРОСТль

Партия роста вызвала негатив первым решением об одномандатнике

Газета "Коммерсантъ С-Петербург" от , стр. 12

Партия роста объявила о первых кандидатах на выборах 2021 года. Лидер фракции в ЗакСе возглавит список в региональный парламент, а также будет избираться в Госдуму по 217-му округу. Вторым номером идет ее заместитель Сергей Трохманенко. Также удалось определиться и с первым одномандатником — по второму округу будет избираться Вадим Суходольский. Его выдвижение спровоцировало критику Партии роста в сети, в первую очередь от сторонников партии «Яблоко». Они предполагают, что Партия роста (ПР) поставила спойлера, чтобы отобрать голоса у Бориса Вишневского, который пойдет в ЗакС там же. Сам господин Вишневский считает, что молодой политик не навредит ему, так как его избиратели — демократическая оппозиция, а Партию роста он таковой не считает. Эксперты считают, что ПР прикрывает «студентом» округ.


О первых решениях в своем telegram-канале рассказала Оксана Дмитриева с пометкой «О главном политическом событии 2021 года». В списке в ЗакС значатся пока только действующие депутаты: сама госпожа Дмитриева и Сергей Трохманенко. Максим Резник, который избрался с ними в 2016 году, отделился от фракции, числясь в ней лишь формально. Также в ЗакС пойдет активист Вадим Суходольский. Он бывший член партии «Парнас», сотрудничает с Фондом борьбы с коррупцией (закон обязывает “Ъ” указать, что организация внесена в реестр так называемых иностранных агентов) Алексея Навального и «Открытой Россией», а также был одним из лидеров оргкомитета «Вставай на защиту Исаакия» (против передачи музея РПЦ). Он идет по округу № 2, где будет баллотироваться лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

После публикации данного заявления в сети решение Партии роста было подвергнуто резкой критике. В частности, господин Резник в Facebook обвинил партию в «сговоре с карателями» и назвал «партией политических проституток». Муниципальный депутат «Малой Охты» Василий Кунин в Twitter спросил у господина Суходольского, есть ли другие мотивы у его выдвижения, кроме просьбы поработать спойлером. Он ответил, что «против склок между демократами».

Лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский после данного шага назвал Партию роста младшим партнером «Единой России». «Партия роста в Петербурге пыталась казаться оппозиционной. Все с ней стало ясно перед губернаторскими выборами 2019 года, когда Оксана Дмитриева отказалась от критики Александра Беглова и Смольного в пользу прохода в Госдуму. На мой взгляд, странно выдвигать в ЗакС человека, который не смог даже муниципальным депутатом избраться. Но считаю, что много голосов никто из уже известных соперников у меня не отнимет: они не оппозиция, они воюют не с властью»,— считает депутат.

Сам господин Суходольский считает критику нормальным предвыборным явлением. «В Петербурге традиционно политика — конкурентная среда, поэтому у нас в ЗакСе шесть партий. Нам есть что предъявить людям. Мнение о том, что я буду сознательно у кого-то отбирать голоса, неверно, мой оппонент — "Единая Россия", а не кто-то из других демократических кандидатов, включая Вишневского. В выборах я участвую ради жителей, а не для скандалов с коллегами. В 2016 году Максим Резник избрался от Партии роста в ЗакС, а в 2021 году хочет от партии "Яблоко", о чем он сам сообщал. Соответственно, мы стали его конкурентами, а его слова — слова будущего кандидата конкурирующей партии. Обычная политическая конкуренция, которая нормальна на выборах»,— заявил кандидат.

Оксана Дмитриева раскритиковала коллег за двойные стандарты в подходе к выбору выдвиженцев. «Наши кандидаты, в том числе Вадим Суходольский, ведут активную работу в Центральном районе. Он, например, ведет группу в соцсети "ВКонтакте", помогает жителям Литейного округа и всего центра города. Мы сейчас формируем списки и, как и все, готовим кандидатуры по всем округам, но готовы договариваться, объединяться, если к нам обратятся. В угоду кому-то просто отрезать своих кандидатов, тем более молодых, мы не станем. Что хочу сказать по поводу обвинений в сети: это непорядочно и оскорбительно. У нас декларируют: "дорогу молодым", а на деле молодым политиком требуют пожертвовать как пешкой. Я возмущена обрушившейся на Вадима травлей»,— говорит госпожа Дмитриева.

Она также отметила, что не исключает массовых фальсификаций на выборах в Госдуму. «Мы сейчас просим КОИБы по всему Фрунзенскому району, потому что не исключаем фальсификаций, как в 2016 году, когда и протоколы-то не считали, а просто записывали нужный результат. Чтобы этого не допустить, нужны жесткий контроль и наблюдение — вот где надо объединяться. У "Единой России" фактический рейтинг ниже декларируемого, и у оппозиции остается поле для конкуренции за те же 60–70% голосов»,— сообщила политик.

Заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук Инна Ветренко считает, что Партия роста просто прикрывает округ № 2. «Партии роста в Петербурге нет — есть только Оксана Дмитриева, которая использовала партию как франшизу, а теперь приносит ей больше пользы, чем партия ей. Данное выдвижение — политическая игра, когда молодого спойлера, их еще называют "студенты", ставят против политического тяжеловеса. Борису Вишневскому Вадим Суходольский не навредит»,— уверена эксперт.

Олег Дилимбетов


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