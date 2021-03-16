Пластиковая посуда уйдет в прошлое

Правительство намерено запретить пластиковые тарелки и трубочки — такую инициативу днем 16 марта на форуме «Чистая Россия» озвучила вице-премьер Виктория Абрамченко. Также по планам, к 2030 году половина от общей массы мусора должна отправляться на вторичную переработку. Это поспособствует тому, что в стране существенно сократится объем захоронения отходов, заявила госпожа Абрамченко.

На смену одноразовым пластмассовым контейнерам для готовой еды может прийти более дорогая тара из натуральных материалов. Это отразится на конечной стоимости товара, отмечает PR-директор сети «Азбука Вкуса» Юлия Лебедь: «Если брать одну единицу упаковки — вилка-тарелка, — то их стоимость в пластике это копейки. Альтернативная упаковка, допустим, лотки из тростникового сахара для упаковки готовой еды, в легко перерабатываемой алюминиевой упаковке, будет стоить один-два рубля, например.

В проценте от стоимости товара для конечного покупателя это будет не настолько критичное подорожание, которое бы удерживало рынок и тормозило бы этот отказ от пластика.

Кажется, что и потребитель готов переплатить 1,5-2 рубля за то, чтобы не загрязнять планету. Видимо, это было в обратной связи, и поэтому в эту сторону идем».

Еще один способ сократить количество отходов — заменить дешевый пластик на тот, который подлежит переработке. Но такое решение также затратно в реализации, объясняет исполнительный директор ассоциации «РусБренд» Алексей Поповичев: «Пластик этот контактирует в основном с органическими продуктами, то есть с едой. Прежде чем его перерабатывать, необходимо его соответствующим образом отмыть, что потребует больших затрат водяных ресурсов и тут необходимо считать целесообразность. Сейчас обсуждается вопрос о необходимости расширения раздельного сбора, переработки пластика, утилизации.

Это очень правильные шаги, которые правительство может предпринять.

Но надо смотреть на международный опыт, все-таки вторичное сырье дороже, чем первичное, поэтому надо, наверное, вводить какие-то экономические стимулы».

В ходе своего выступления на форуме вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что затраты на мусорную реформу планируется покрыть из бюджетных средств и частных инвестиций в соотношении один к трем. Эти деньги пойдут на создание предприятий по переработке отходов.

Лилия Галявиева