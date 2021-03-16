Названы лауреаты Притцкеровской премии 2021 года

Архитекторы Анн Лакатон из Франции и Жан-Филипп Вассаль из Марокко стали лауреатами Притцкеровской премии в 2021 году. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Анн Лакатон и Жан-Филипп Вассаль основали архитектурное бюро Lacaton & Vassal в Париже в 1987 году. Архитекторы разрабатывали частное и социальное жилье, культурные и академические учреждения, общественные пространства и городские стратегии. Первый совместный проект, соломенную хижину из кустарниковых ветвей, они построили в Нигере. Главный принцип госпожи Лакатон и господина Вассаля — не разрушать то, что может быть восстановлено. На протяжении всей своей карьеры архитекторы неоднократно отклоняли городские планы, если они включали в себя необходимость сносить социальное жилье.

В 2020 году лауреатами Притцкеровской премии стали ирландские архитекторы Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамар. Архитекторы открыли в 1978 году совместную компанию Grafton Architects. Фирма занималась такими проектами, как университетский кампус в Перу, корпус Университета Кингстона в Лондоне, экономической школы в Тулузе, Институт Mines-Telecom в Париже.