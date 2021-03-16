«Водоходъ» купит новый катер для речных прогулок в Нижнем Новгороде

Оператор речных круизов «Водоходъ» обновляет флот малых прогулочных судов в Нижнем Новгороде. Компания заменит на электрокатамаран Looker 1100 один из четырех прогулочных теплоходов, курсирующих по Волге в черте города. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.Старое судно утилизируют.

Контракт на производство катамарана подписали с ГК «Паритет» (Ярославль). Заказчиком выступило АО «Машпромлизинг». Предполагается, что судно начнут эксплуатировать не позднее 2023 года.

Катамаран Looker 1100 рассчитан на 130 пассажиров и трех членов экипажа. Его длина превышает 32 м, ширина составляет 9 м. Автономность плавания – 12 часов. Максимальная скорость составляет 40 км/ч. В компании отмечают, что за счет использования судов на электрической тяге минимизируют влияние на окружающую среду.

Анастасия Еремина