Есть эндопротез у Миши Карамчакова

12 марта на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире программы «Вести-Москва» мы рассказали историю одиннадцатилетнего Миши из Хакасии. У него саркома Юинга — рак левой бедренной кости. Сейчас мальчик проходит химиотерапию, а потом врачи удалят пораженную кость и установят эндопротез бедра. Часть протеза оплачивает государство, другую Карамчаковы должны оплатить сами. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 887 470 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 12 марта 31 240 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «России 1», ГТРК «Южный Урал», «Калининград», «Смоленск», а также 141 регионального СМИ—партнера Русфонда исчерпывающе помогли 19 детям на 25 150 230 руб.