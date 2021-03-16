«Декатлон» за 800 млн рублей построит в Сочи гипермаркет с теннисными кортами

Французская компания «Декатлон» (Decathlon) вложит 800 млн руб. в открытие нового гипермаркета в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Площадь гипермаркета составит почти 5 тыс. кв. м. Завершение строительства намечено на 2022 год. По словам гендиректора компании «Декатлон» в России Жереми Анжелара, помимо продажи спортивных товаров, в гипермаркете появятся теннисные корты, беговые дорожки, где люди смогут заниматься спортом и тестировать продукцию. Планируется, что появление нового гипермаркета сети позволит создать 55 новых рабочих мест в Сочи.

«Сочи – спортивный город и край – спортивный. Мы хотим помогать людям развивать свои навыки», - отметил Жереми Анжелар.

По данным администрации Краснодарского края, за 11 лет работы сети «Декатлон» в Краснодарском крае компания инвестировала в регион около 1 млрд руб.

Компания «Декатлон» основана во Франции в 1976 году. Одна из крупнейших в Европе торговых сетей по продаже спортивных товаров. Также компания специализируется на разработке и производстве спортивных товаров более чем для семидесяти видов спорта. В общей сложности «Декатлону» принадлежит около 40 торговых марок – каждая для отдельного вида спорта. По всему миру работает больше 1000 магазинов сети, четыре из них представлены в Краснодарском крае (три в Краснодаре и один в Сочи).

Алексей Белянин