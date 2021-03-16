Березниковский актив «Башхима» перешел в государственную собственность Его основным акционером стало Росимущество

АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) сменило основного акционера. По данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», 95,84% уставного капитала предприятия, ранее принадлежавшими АО «Башкирская содовая компания» (БСК), теперь владеет Российская Федерация в лице Росимущества.

Напомним, БСК входила в АО «Башкирская химия». Однако в начале декабря арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об истребовании у холдинга 95,7% акций (1,58 млн из 1,66 млн штук) Башкирской содовой компании и передал их в собственность Росимущества.

Березниковский содовый завод — один из крупнейших производителей кальцинированной соды в России, его доля на товарном рынке составляет около 15%.