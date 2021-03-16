Nestle вложит 2,8 млрд рублей в модернизацию своего завода в Тимашевске

Швейцарская корпорация Nestle вложит 2,8 млрд руб. в модернизацию своего предприятия в Тимашевске. Об этом, как сообщает РБК Краснодар, заявил глава компании в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

Трехстороннее инвестиционное соглашение подписали господин Роллан, а также вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка и глава администрации Тимашевского района Андрей Палий. Деньги направят на расширение линий производства сублимированного кофе, которое выпускается под брендом Nescafe Gold. Насколько вырастут объем производства после модернизации, а также сроки завершения работ не уточняются.

Гендиректор ООО «Нестле Кубань» Ольга Половьянова сообщила, что за 15 лет работы компания вложила в завод в Тимашевске около 13,5 млрд руб. В настоящее время предприятие является одним из крупнейших кофейных производств в мире.

Завод Nestle в Краснодарском крае – один из крупнейших в мире производителей кофе. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Нестле Кубань» зарегистрировано в Тимашевске в 2002 году. Основной вид деятельности – производство чая и кофе. В 2019 году выручка компании составила 17,1 млрд руб., чистая прибыль – 836,1 млн руб.

Руководство предприятия уже сообщало о грядущем обновлении производства на фабрике в Тимашевске. В феврале 2018 года соответствующее соглашение подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Тогда говорилось, что одним из ключевых этапов инвестиционного проекта является перезапуск премиального бренда кофе Nescafe Gold, включающий в себя глобальное обновление рецептуры, дизайна и формы банки. Объем инвестиций в модернизацию на тот момент оценивался в 1,5 млрд руб.

Алексей Белянин