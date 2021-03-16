Пермь вошла в пятерку лидеров публичной повестки по развитию общественного транспорта

Пермь стала одним из лидеров российской публичной повестки по теме модернизации систем пассажирского транспорта. Это следует из ежемесячного обзора развития общественного транспорта в городах России, подготовленного ВЭБ.РФ.

Среди достижений Перми, отмеченных в обзоре, фигурируют внедрение информационного обеспечения пассажирских перевозок и проекты новых трамвайных маршрутов. «Благодаря внедрению современных ИТ-решений городская администрация теперь получает данные о работе общественного транспорта в онлайн-режиме,— сообщается в обзоре.— Все это создает массив данных для умного управления транспортной системой, руководствуясь которыми город, в частности, оперативно регулирует правила бесплатных пересадок и направляет контролеров на отстающие по сбору выручки бескондукторные маршруты. Вслед за автобусами Пермь принимается за электротранспорт: с холдингом „Синара — Транспортные машины“ обсуждается продление трамвайной линии в Кондратово, а с РЖД — создание „Пермских диаметров“ железной дороги. Проект включает центральное кольцо и три железнодорожные линии (диаметры) — по образцу Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца».

Помимо Перми, транспортную повестку в России также формировали Новокузнецк, Тверь, Челябинск и Новосибирск.