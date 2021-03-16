В 2020 году доходы консолидированного бюджета Ростовской области выросли на 5 млрд рублей

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Ростовской области в 2020 году были исполнены в объеме 185,5 млрд руб., что на 5 млрд руб. больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Как отмечается в сообщении, в отчетном году недоимка в консолидированный бюджет, которая сложилась в начале 2020 года, снижена на 33,4%. За счет передачи доходов на муниципальный уровень, в прошлом году в местные бюджеты поступило более 11,3 млрд руб., что на 62,2% больше, чем в 2019 году. «В целом в отчётном году местным бюджетам оказана значительная финансовая поддержка из областного бюджета — 118,3 млрд рублей с ростом к 2019 году на 20,4 млрд рублей, или на 20,9%»,— сказано в сообщении.

Уточняется, что уровень долговой нагрузки региона составил 23,7%, экономия по расходам на обслуживание госдолга — 910,9 млн руб.

Наталья Шинкарева