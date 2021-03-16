Сибнедра выставят на торги Захаровское месторождение полиметаллов на Алтае

Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) на этой неделе объявит аукцион на право разведки и добычи полиметаллических руд на Захаровском месторождении полиметаллов в Алтайском крае.

Как сообщил во вторник журналистам глава Сибнедр Алексей Партолин, стартовая цена разового платежа будет установлена в размере 2,3 млрд руб. «Такая цена сложилась в результате изменения ставок налога на добычу полезных ископаемых. В прошлом году, когда мы готовили этот участок, эта сумма составляла не многим более 600 млн руб.»,— отметил он.

Всего, по данным господина Партолина, в 2021 году Сибнедра по плану должны привлечь в федеральный бюджет 1,6 млрд руб. доходов против 960 млн руб. в 2020 году.



В последний раз Захаровское месторождение полиметаллов выставлялась на аукцион в 2014 году со стартовым размером разового платежа в 147 млн руб. Он не состоялся из-за отсутствия заявок. Участок находится в Рубцовском районе Алтайского края.

Дарья Решетникова