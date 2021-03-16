Дмитрий Махонин сохранил позиции в рейтинге устойчивости губернаторов

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» сегодня представил очередной рейтинг политической устойчивости российских губернаторов «Госсовет 2.0». Согласно его данным, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин занял третье место среди глав субъектов РФ в Приволжском федеральном округе. На первое и второе места рейтинга эксперты фонда поставили главу Татарстана Рустама Минниханова (22 балла) и главу Чувашии Олега Николаева (16 баллов).

В предыдущей версии рейтинга, за октябрь 2020 года, Дмитрий Махонин также занимал третье место по устойчивости среди 15 глав ПФО.

Дмитрий Махонин избран губернатором края 13 сентября 2020 года, за него проголосовало свыше 75% избирателей.