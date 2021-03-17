История вопроса

Дело ООО «НПЦ "Штандарт"»

В 2017 году СКР начал расследование уголовного дела, связанного с многомиллионным госконтрактом на создание комплекса ГЛОНАСС. Для выполнения государственного заказа исполнитель, АО ИСС, привлек АО НЦ ПЭ, ООО «НПЦ "Штандарт"» и ООО «Эпсилон». По версии следствия, сотрудники этих организаций на условиях сговора похитили 84,9 млн руб. бюджетных средств и вывели их через подконтрольные фирмы. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Адвокаты Criminal Defense Firm защищали интересы генеральных директоров ООО «НПЦ "Штандарт"» и иных организаций, входящих в группу компаний доверителя. В июле 2020 года дело было закрыто.

Дело ООО «Эпсилон»

Адвокаты Criminal Defense Firm защищали интересы генерального директора ООО «Эпсилон» Андрея Тестоедова и сотрудника Минобороны России в уголовном деле по даче и получении взятки в особо крупном размере (950 тыс. руб.). Обвинение фигуранту не предъявлялось, мера пресечения не избиралась, в октябре 2020 года адвокаты добились прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям в связи с отсутствием в действиях подозреваемого состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Дело ООО «НПЦ "Штандарт"», ООО «Эпсилон», ООО ИКМ

Также адвокаты Criminal Defense Firm представляли интересы руководителей трех компаний (генерального директора ООО «НПЦ "Штандарт"» Романа Суханова, генерального директора ООО «Эпсилон» Андрея Тестоедова, генерального директора ООО ИКМ Павла Кондакова), подозреваемых в причастности к подготовке к совершению преступления (мошенничество в особо крупном размере) по поставке оборудования для нужд Минобороны России. Сумма предполагаемого хищения, установленная в ходе предварительного следствия, составила 22 млн руб.

Защита предоставила все необходимые документы, подтверждающие непричастность доверителей к преступлению и доказывающие, что сам факт преступления отсутствует. В марте 2020 года дело было прекращено.

Дело ООО ИКМ

Адвокаты Criminal Defense Firm представляют интересы генерального директора ООО ИКМ Павла Кондакова, обвиненного в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о поставке в 2013 году предприятию АО «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» (АО ИСС) радиопоглощающих материалов на сумму 63,5 млн руб. В настоящий момент дело рассматривается судом.