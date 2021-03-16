В 2021 году «Сибантрацит» планирует увеличить экспорт в страны АТР на 15-20%

«Сибантрацит» в 2021 году рассчитывает увеличить на 15-20% экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Индийского океана. Около половины экспортных поставок будут отправлены в Китай, 30% — в Японию, Южную Корею, Тайвань и другие страны АТР, 20% — в Индию, сообщили “Ъ-Сибирь” в компании.

Сейчас компания начала поставки своей продукции в страны АТР судами вместимостью свыше 160 тыс. т, ранее поставки осуществлялись судами вместимостью до 90 тыс. т. Всего в этом году объем перевезенного судами класса Capesize угля из порта Тамань превысит 1 млн т, сообщили в компании. «Мы ожидаем стабильный рост спроса в странах АТР в ближайшие годы. Многие отрасли-потребители нашей продукции не только вернулись на уровень производства до глобального локдауна, но и анонсировали рост производственных планов на 2021 год»,— рассказали в «Сибантраците».

Оксана Павлова