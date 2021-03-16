Премьер-министр Японии привился от COVID-19 перед встречей с Байденом

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга привился вакциной от коронавируса производства Pfizer. Он стал первым японским чиновником, публично привившимся от коронавируса. Вакцинация прошла перед очной встречей господина Суги с президентом США Джо Байденом, запланированной на апрель.

«Было не больно, хоть и казалось, что наоборот»,— сказал господин Суга журналистам после вакцинации (цитата по Reuters).

Ранее 72-летний премьер сообщал, что привьется от коронавируса только после того, как в Японии начнется общая вакцинация людей старше 65 лет. Газета The Japan Times сообщает, что господин Суга получит вторую дозу препарата перед вылетом в Вашингтон.

На прошлой неделе генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като подтвердил встречу лидеров США и Японии. По данным газеты Yomiuri, встреча в Белом доме может состояться 9 апреля. Это будет первая очная встреча господина Байдена как президента США с иностранным лидером. Главы США, Японии, Индии и Австралии уже участвовали в виртуальном саммите в рамках четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD). 16 марта главы Госдепартамента и Минобороны США Энтон Блинкен и Ллойд Остин начали визит в Токио и южнокорейский Сеул.

О первом саммите лидеров QUAD — в материале “Ъ” «США пошли слоном».