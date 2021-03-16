57,6 доллара за тонну составит размер пошлины на экспорт нефти из РФ с 1 апреля 2021 года, подсчитал Минфин. Это сразу на $8 выше действующей мартовской ставки — $49,6 за тонну. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены российского сорта нефти Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта 2021 года — $64,35 за баррель, или $469,7 за тонну, пояснил Минфин. В 2020 году из-за резкого падения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ размер пошлины снижался до исторического минимума: в мае он составлял всего $6,8 за тонну, в июне — $8,3. Далее после заключения нового соглашения и роста цен на нефть размер пошлины быстро восстановился до уровня более $40 за тонну.