Бизнес Татарстана потерял 400 млрд рублей

Предприятия Татарстана по итогам 2020 года сократили прибыль на 88%, или почти на 400 млрд руб. В абсолютных цифрах более сильный обвал наблюдался лишь в Москве и Ямало-Ненецком округе, говорится в исследовании Finexpertiza. Эксперты связывают такое резкое падение с тем, что в Татарстане много крупных предприятий, которые из-за пандемии COVID-19 не могли реализовать свою продукцию. В текущем году прогнозируется, что Татарстан на фоне восстановления цен на нефть может «отыграть» сокращения прибыли.



Совокупная прибыль крупных и средних предприятий Татарстана в 2020 году сократилась сразу на 88%. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza (есть у „Ъ“). По данным специалистов, если в 2019 году прибыль татарстанских компаний составляла почти 450 млрд руб., то в прошлом году сократилась до 54,6 млрд руб. Абсолютный размер недополученной прибыли достиг 392,9 млрд руб.

Республика оказалась на третьем месте среди российских регионов, предприятия которых в прошлом году потерпели максимальный ущерб на фоне пандемии COVID-19. Лидером стала Москва, где прибыль бизнеса сократилась сразу на 2,1 трлн руб. (на 43,2%, до 3 трлн руб.). На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (–847,9 млрд руб., до 246,8 млрд руб.).

По динамике падения прибыли (либо роста убытков) Татарстан оказался в первой десятке. При этом предприятия семи регионов — Северной Осетии, Ненецкого автономного округа, Ингушетии, Амурской области, Севастополя, Чувашии, Кемеровской области — зафиксировали в 2020 году убытки (финансовые показатели бизнеса упали более чем на 100%). Чуть хуже Татарстана также оказалась Еврейская автономная область, где совокупная прибыль бизнеса упала на 88,1%. В целом, по данным Finexpertiza, показатели бизнеса по итогам 2020 года ухудшились в 48 из 85 регионов. При этом самая позитивная динамика наблюдалась в Карачаево-Черкесии, Ростовской области и Республике Алтай, где совокупная прибыль предприятий выросла в 3–8 раз.

Однако в целом прибыль российского бизнеса за вычетом убытков по итогам 2020 года обвалилась на 23,5%, что стало максимальным падением за последние 12 лет, отмечают авторы исследования. По сравнению с предыдущим годом бизнес недополучил свыше 3,8 трлн руб.

Падение финансовых показателей эксперты напрямую связывают с пандемией коронавируса. «Российская промышленность испытала шок от обвала цен на нефть, форсированного развалом сделки ОПЕК+, и удешевления других сырьевых товаров, а ориентированные на массовый потребительский спрос отрасли были вынуждены ограничить свою работу из-за карантинных мер. В летние месяцы, по мере ослабления эпидемических ограничений и возобновления деловой активности, снижение прибыли бизнеса замедлилось, однако она была все еще ниже прошлогодних значений. Восстановительный рост начался лишь в октябре»,— говорится в исследовании.

Получить оперативный комментарий у властей Татарстана „Ъ“ вчера не удалось. В министерстве экономики обещали предоставить информацию позднее.

Ранее власти республики заявляли о серьезном сокращении налоговых поступлений от бизнеса в 2020 году. В абсолютном значении у Татарстана самое большое снижение доходов в Приволжском федеральном округе, а в целом по России республика оказалась на четвертом месте после Москвы и еще двух регионов. Министр финансов республики Радик Гайзатуллин указывал, что отчисления сократили предприятия нефтяной отрасли (в том числе «Татнефть»), нефтехимии и нефтепереработки. При этом только по налогу на прибыль сокращение составило 36,9 млрд руб.

Ситуация в республике могла бы быть хуже, если бы во время карантина были закрыты крупные предприятия. Однако президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что в Татарстане, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, «ни дня промышленность не простаивала».

Главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов считает, что такое крупное падение прибыли компаний Татарстана связано с «тотальным снижением спроса на сырье и продукцию» из-за ограничений по коронавирусу. «В Татарстане также широко развит бизнес в сфере услуг, который также испытал длительный шок от введенных ограничений и неизбежного замедления спроса со стороны потребителей»,— говорит он. Эксперт добавляет, что «экономика Татарстана во многом представлена именно крупными предприятиями, где большая доля выпускаемой продукции приходится как на экспорт, так и на внутреннее потребление».

Вместе с тем, по словам господина Антонова, для Татарстана «столь заметное падение прибыли бизнеса также не является критичным, поскольку экономика региона столкнулась не просто со стандартным кризисом, и в данном случае такие последствия были вполне ожидаемы». Он не исключает, что на фоне относительной стабилизации нефтяных цен в 2021 году и повсеместной вакцинации населения «столь резкое падение по результатам 2020 года вполне может быть отыграно в текущем году».

«Сильное падение прибыли предприятий Татарстана в прошлом году связано с повышенной концентрацией нефтяной промышленности в структуре его экономики. В 2021 году на фоне заметно выросших цен на нефть ситуация может улучшиться, хотя сдерживающее влияние могут оказывать ограничения квот ОПЕК+ на добычу нефти»,— соглашается руководитель отдела макроэкономического анализа группы компаний «Финам» Ольга Беленькая.

Кирилл Антонов