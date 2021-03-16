Ценность их неизвестна, грифы на них бессмертны

В горсуд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело сотрудника петербургского филиала Центра геодезии и картографии Владимира Грабовского, которого обвиняют в разглашении государственной тайны. Он, по версии следствия, продал историку и кладоискателю Антону Коломицыну карты Генерального штаба вооруженных сил СССР 1970-х годов. Из-за этого оба стали фигурантами уголовных дел, поскольку с документов, как оказалось, до сих пор не сняли гриф секретности.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, горсуд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Грабовского, которого обвиняют по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). Материалы с грифом «совершенно секретно» уже переданы судье. Ранее Владимир Грабовский фигурировал в уголовном деле историка и кладоискателя Антона Коломицына, которого обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Господин Грабовский, по материалам дела, был сотрудником петербургского филиала Центра геодезии и картографии, у него историк приобрел топографические карты Генштаба 1970-х годов масштабом 1:50 000. В учреждении Владимир Грабовский работал начальником отдела картографии.

Уголовное дело в отношении Антона Коломицына было возбуждено в январе прошлого года. На картах, которые стали причиной возбуждения уголовного дела, были изображения Мурманской области 1960–1970-х годов. По словам супруги поисковика Дарьи Дедовой, он приобрел карты у Владимира Грабовского в мае 2018 года в вестибюле станции метро «Нарвская» в Санкт-Петербурге. Основной целью покупки было планирование отпуска на полуостровах Рыбачий и Средний. «Там нет дорог, и чем подробнее у тебя карты, тем безопаснее твое путешествие. Мы брали карты для отпуска, не для экспедиции. Хотя он там тоже походил с прибором, но ничего не нашел»,— говорила госпожа Дедова журналистам.

Год назад Антону Коломицыну избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а 17 февраля 2020 года его объявили в международный розыск, поскольку кладоискатель улетел в Нидерланды. Затем Кировский райсуд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения Антону Коломицыну с подписки о невыезде на содержание под стражей на два месяца с момента задержания. Как пояснил “Ъ” адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов, представляющий интересы историка, в отмене меры пресечения для Антона Коломицына все инстанции отказали. Сейчас расследование уголовного дела в отношении него приостановлено в связи с розыском. Антон Коломицын сейчас пытается получить в Нидерландах политическое убежище.

Марина Царева, Санкт-Петербург