КВЗ увеличит взлетную массу легкого вертолета «Ансат» до 3,8 тонны Обновленная машина должна быть готова к серийному производству в декабре 2023 года

АО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ) заключило с Минпромторгом РФ трехлетний госконтракт стоимостью 1 млрд 22 млн руб. на модернизацию легкого многоцелевого вертолета «Ансат». Он предусматривает, в частности, увеличение максимальной взлетной массы машины с 3,6 до 3,8 тонны.

Как следует из документов на сайте госзакупок, контракт был заключен 5 марта. Согласно ему КВЗ должен до 15 декабря 2023 года представить модернизированный «Ансат» с уже завершенными наземными и летными испытаниями с целью освоения его серийного производства. Согласно техзаданию, у вертолета должны быть новые лопасти для несущего и рулевого винтов с усовершенствованной аэродинамической компоновкой, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование с возможностью установки противообледенительной системы и автопилота.

Предполагается, что расширение эксплуатационных характеристик позволит «Ансату» иметь устойчивый сбыт в ближайшие 25-30 лет на внутреннем и на международном рынках.

Госконтракт на модернизацию «Ансата» будет оплачен тремя ежегодными траншами – на 392 млн, 330 млн и 300 млн руб.

КВЗ, входящий в холдинг «Вертолеты России» (контролируется госкорпорацией «Ростех»), производит вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-38, «Ансат».

Длина «Ансата» составляет 13,5 м, высота — 3,6 м, диаметр несущего винта — 11,5 м. Максимальная взлетная масса вертолета составляет 3,6 тонны. Машина способна выполнять полеты на скорости до 250 км/ч и выполнять полеты на расстояние до 510 км.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"