На продуктах множатся коды

Идея Минэкономики указывать на продукции коды, которые идентифицируют сам товар и распознают местоположение производителя, вызвала негативную реакцию крупнейших ассоциаций потребительского сектора. По их мнению, нововведение приведет к дополнительным издержкам, так как компаниям может потребоваться получать новую декларацию при каждом изменении упаковки. Об этом бизнес-сообщество предупредило премьер-министра Михаила Мишустина. Регулятор настаивает, что новые правила позволят противодействовать незаконному обороту продукции, и пообещало со своей стороны снять спорные вопросы.

Приказ Минэкономики о новом порядке регистрации деклараций о соответствии (необходимы для обращения товаров) несет риски для бизнеса, предупредили премьера Михаила Мишустина в начале марта главы Союза участников потребительского рынка, «Русбренда», «Союзнапитков», Национальной мясной ассоциации (НМА), «Росчайкофе» и других отраслевых объединений. Как следует из письма (копия есть у “Ъ”), с 2021 года при регистрации деклараций необходимо указывать коды GLN (определяет местоположение компаний и производственных площадок) и GTIN (идентифицирует товар), которые присваивает организация GS1 на платной основе. Но декларации о соответствии выдаются на основании техрегламентов ЕАЭС или РФ, а GLN и GTIN в этих документах не упоминаются, подчеркивают авторы обращения.

Как поясняет президент «Союзнапитков» Максим Новиков, коды GTIN и GLN приняты для облегчения торговли и логистики как необязательные реквизиты товара, а указание их при регистрации деклараций фактически обязывает бизнес обращаться за кодами в GS1, оплачивать их использование. Руководитель отдела техрегулирования Unilever в России, на Украине и в Белоруссии Евгений Смирнов говорит, что код GTIN у одного и того же продукта различается в зависимости от упаковки и объема, но все форматы покрываются единой декларацией — «возникает вопрос, какой именно из кодов должен быть указан». Кроме того, в случае любого последующего выпуска продукта в новом формате производителю придется регистрировать новый документ и отменять старый, добавляет он.

По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, получение деклараций для нового товара занимает около двух месяцев, а крупные компании могут пересматривать ассортимент до 1 тыс. раз в год. Он не исключает, что помимо GS1 плату за использование кодов начнет брать Росаккредитация. Господин Новиков также видит риск претензий, если коды при регистрации деклараций не будут совпадать с данными в системе GS1 и это будет учитываться при формировании себестоимости. Собеседник “Ъ” среди производителей опасается, что коды GS1 — подготовка к более широкому внедрению маркировки. Но близкий к этой системе источник “Ъ” называет это домыслами. С учетом избыточности меры и рисков бизнес попросил Михаила Мишустина поручить исключить указание кодов GTIN и GLN при регистрации деклараций.

В пресс-службе правительства вопросы “Ъ” перенаправили в Минэкономики. В подведомственной министерству Росаккредитации заявили “Ъ”, что использование кодов GTIN и GLN оправданно как дополнительный механизм противодействия незаконному обороту продукции. Там добавили, что установлен полугодовой переходный период указания кодов при регистрации деклараций при их наличии: за это время будут выработаны «инструменты решения данного вопроса». Так, планируется предусмотреть обновления во ФГИС Росаккредитации данных о GLN и добавления к декларации GTIN. Сейчас невнесение кодов GTIN и GLN во ФГИС не препятствует регистрации деклараций, а действующим законодательством взимание платы с бизнеса за указание кодов не предусмотрено, добавили в Росаккредитации. В российском офисе GS1 комментарий не предоставили.

Заместитель руководителя НМА Максим Синельников напоминает, что при внедрении деклараций о соответствии обсуждался полный отказ от документальной формы при сохранении только знака на этикетке товара. «Хорошо бы вернуться к этой идее, а не плодить новые избыточные меры регулирования»,— указывает он.

Анатолий Костырев