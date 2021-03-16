Кибербезопасность предложат инвесторам

Как выяснил “Ъ”, российская компания по кибербезопасности Positive Technologies планирует провести IPO на Московской бирже. Сейчас на бирже не представлены компании из этого сегмента, и интерес инвесторов к ним может быть высоким, считают эксперты. Но конкуренты Positive Technologies пока скептически относятся к ее решению: становясь публичной, компания может потерять гибкость, которая необходима для развития технологий по борьбе с угрозами.

Positive Technologies планирует выходить на IPO, узнал “Ъ”. По словам источника “Ъ” на рынке, компания планирует разместить на Московской бирже около 10% акций, что может соответствовать $200–300 млн, если стоимость компании составит $2–4 млрд к концу 2021 году. Тот факт, что Positive Technologies готовится к IPO, подтверждает то, что она ищет специалиста по связям с общественностью, в задачи которого войдет «участие в проекте по подготовке компании к IPO». В Positive Technologies отказались от комментариев.

По данным Kartoteka.ru, АО «Позитив Текнолоджи» основано в 2007 году Юрием Максимовым. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, сейчас господину Максимову принадлежит более 50% компании, а остальная доля распределена между сотрудниками компании. В 2020 году выручка Positive Technologies, по собственным данным, составила 5,6 млрд руб., что на 55% выше, чем годом ранее.

Positive Technologies помимо России представлена также в Европе, США, СНГ и Африке. По данным Telegram-канала SecAtor, компания оценивает себя в $1 млрд. В рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии Forbes Positive Technologies оценивается в $580 млн.

Компания рассчитывает на активное участие физических лиц в IPO, рассказал “Ъ” источник на рынке. По его данным, в качестве целевой аудитории Positive Technologies рассматривает прежде всего инвесторов из IT-сферы. Такие инвесторы, по его словам, уже проявляли интерес к компании, когда в июле 2020 года она выпустила облигации на Московской бирже на 500 млн руб. со сроком обращения три года. Сейчас их доходность, по словам источника, составляет около 9,5%.

Сейчас из сектора информационных технологий на Московской бирже представлены «Яндекс», Mail.ru Group и Ozon, но пока нет ни одной компании по кибербезопаности, говорит гендиректор компании «Аванпост» Андрей Конусов. «Это новый ход для российского рынка, и это очень правильная и своевременная идея»,— полагает он. По его мнению, из-за перехода большинства людей на удаленную работу, роста числа взломов и политических заявлений с обвинениями в кибератаках со стороны разных стран «ценность компаний по информационной безопасности растет». «Это отразится и в стоимости компании на бирже»,— допускает эксперт. Любые компании в области технологий вызовут большой спрос у инвесторов, поскольку это сейчас наиболее перспективный сегмент, считает основатель и управляющий партнер Da Vinci Capital Management Олег Железко.

Объем размещения Positive Technologies очень небольшой, отмечает руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга. «Возможно, компания таким образом планирует обеспечить ликвидность, чтобы построить на этом программу мотивации персонала»,— допускает он.

Конкуренты Positive Technologies пока скептически относятся к решению компании. «Бюрократизация публичных компаний часто мешает принимать быстрые решения, а это критичное условие для развития инноваций на рынке кибербезопасности»,— отметил гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. У «Лаборатории Касперского», по его словам, достаточно внутренних ресурсов для финансирования и она не нуждается в привлечении дополнительных инвестиций, поэтому она не планирует выход на IPO.

Юлия Степанова