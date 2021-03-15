Юрий Уткин отказался от работы депутатом на постоянной основе

Экс-спикер Пермской думы Юрий Уткин написал заявление о сложении полномочий депутата на постоянной основе. Теперь господин Уткин перестанет получать зарплату в думе. По словам одного из собеседников, близких к представительному органу, бывший спикер трудоустроился на другую работу. Куда именно перешел Юрий Уткин источник не сообщил.

Депутаты Пермской думы проголосовали за сложение полномочий господина Уткина 27 октября 2020 года. Это решение поддержали 32 из 36 думцев. И. о. председателя гордумы был назначен первый вице-спикер Дмитрий Малютин. В ответ Юрий Уткин решил оспорить это решение в суде. Однако Ленинский районный, а потом и Пермский краевой суды признали действия депутатов законными.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, после сложения полномочий господин Уткин остался депутатом на постоянной основе и продолжил получать зарплату. При этом доплата за работу председателем думы была снята. Зарплата депутата составляла около 70 тыс. руб. в месяц. Фонд думы на содержание спикера составляет примерно 3,8 млн руб. Таким образом, спикер гордумы мог получать в месяц около 316 тыс. руб.