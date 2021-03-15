Канадские Rogers и Shaw объединяются во второго по размеру мобильного оператора в стране

Канадская телекоммуникационная компания Rogers Communications объявила о покупке своего конкурента Shaw Communications. Сумма сделки составит 26 млрд канадских долларов ($20,8 млрд), в эту сумму включена выплата долга Shaw на $4,8 млрд. Акционеры Shaw получат по 40 с половиной канадских долларов за акцию, тем самым премия в сравнении с ценой акций компании в пятницу составит почти 70%.

В результате сделки будет создан второй по величине оператор беспроводной связи в Канаде. Rogers и Shaw занимают соответственно третье и четвертое места по годовой выручке среди канадских операторов беспроводной связи и кабельного телевидения. Объединенная компания, выручка которой достигнет $15,2 млрд, обойдет занимающую сейчас второе место компанию Telus с выручкой $12 млрд, хотя и будет отставать от лидера рынка, компании BCE (выручка $18,3 млрд). Компании отмечают, что объединение поможет им в числе прочего ускорить развертывание 5G-сетей в Канаде.

Сделку еще должны одобрить местные регуляторы, из-за масштабов слияния с точки зрения канадского телекоммуникационного рынка у регуляторов могут возникнуть вопросы к Rogers и Shaw. Канадский министр инноваций, науки и промышленности Франсуа-Филипп Шампань уже заявил, что власти страны будут проверять сделку с точки зрения инноваций, доступности услуг и соответствия нормам конкуренции. Если сделка будет одобрена регуляторами, она должна быть завершена в первой половине 2022 года.

Яна Рождественская