Коронавирус уходит со сцены

Нижегородские театры и музеи за время вынужденного простоя в 2020 году потеряли больше половины возможных доходов, поток посетителей и зрителей снизился в два с половиной раза. На поддержку государственных учреждений средства выделяло региональное министерство культуры. Частные театры вынуждены были сами справляться с проблемами и даже просить финансовой поддержки у зрителей. Однако в пандемии были и плюсы: онлайн-формат помог музеям привлечь новую аудиторию. Руководители учреждений культуры полагают, что деятельность их организаций восстановится к осени 2021 года и особенно поможет этому юбилей Нижнего Новгорода.



Доходы нижегородских музеев в 2020 году упали более чем в два раза — с 73,6 млн руб. в 2019 году до 31,9 млн руб. в 2020-м. Доход нижегородских театров в 2020 году составил 82,9 млн руб. против 211,9 млн руб. годом ранее, сообщили „Ъ“ в министерстве культуры региона. По его данным, общий поток посетителей в театры и музеи в Нижнем Новгороде сократился в 3,5 раза — с 1,36 млн до 388 тыс. В целом по Нижегородской области по итогам года музеи и театры посетили 864,6 тыс. человек, тогда как в 2019-м — 2,5 млн.

Доход музеев Наименование 2019 год (тыс.руб.) 2020 год (тыс.руб.) Изменения (%) НГХМ 16 038,7 3 889,8 -75,69 НГВК 5 583,4 1 462,6 -73,84 НГИАМЗ 50 361,2 25 875,1 -48,6 РМФ 1 623,0 721,0 -55 Итого: 73 606,3 31 948,5 -56,59

В областном министерстве культуры сообщили, что на компенсацию потерь из-за пандемии музеям направили 22,8 млн руб. субсидий, театрам — 98,77 млн руб.

Как ранее сообщал „Ъ“, в марте 2020 года с началом пандемии коронавируса театры и музеи оказались в числе первых учреждений, закрытых на несколько месяцев по указу губернатора Глеба Никитина о введении режима повышенной готовности. Многие из них перешли на работу в онлайн-формате. Исключением стали редкие мероприятия, которые проходили при поддержке областного правительства или по его инициативе. Так, летом в драматическом театре прошел кинофестиваль «Горький fest» с участием столичных кинозвезд и областных чиновников. Здесь же в конце сентября 2020 года прошло несколько концертов музыкального фестиваля «Стрелка», ставшего культурным сопровождением конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Доход театров Наименование 2019 год (тыс.руб.) 2020 год (тыс.руб.) Изменения (%) Театр драмы 69 801,6 19 518,4 -72 Театр оперы 65 030,3 26 497,1 -59,24 Театр юного зрителя 48 827,3 30 123,4 -38,3 Театр кукол 28 307,5 6 794,8 -76 Итого: 211 966,7 82 933,7 -60,87

Остальным театрам повезло меньше, им пришлось ждать официального открытия до второй половины ноября. Именно тогда глава региона ввел послабления, разрешив работу театрам и концертным залам при условии, что заполняемость зала не превысит 30%, а между посетителями будет соблюдаться дистанция в два метра. Спектакли проходили без антрактов, буфеты и гардеробы были закрыты. К весне 2021 года наполняемость залов разрешили увеличить до 60%, а гардеробы открыли.

Заведующая Волго-Вятским филиалом Государственного центра современного искусства («Арсенал») Анна Гор говорит, что в 2020 году в «Арсенале» побывали 76 тыс. посетителей, в 2019 году их было почти 290 тыс. Из-за закрытия «Арсенала» его доходы упали в три раза, но сократились и расходы. Руководство площадки специально организовывало долгие выставки, чтобы обойтись без перемонтажа экспозиций. Кроме того, «Арсенал» начал осваивать онлайн, получив дополнительно сотни тысяч новых посетителей, хотя на них центр не зарабатывает. «Это очень специальная область, мы пока не умеем этого делать. Для нас интернет-торговля музейными знаниями пока не очень популярная тема. Для нас важнее было расширить охват аудитории, ее информирование», — говорит госпожа Гор. По ее словам, в «Арсенале развиваются комбинированные проекты, объединяющие онлайн-аудиторию и офлайн-выступающих. «Людей приходит несколько меньше, чем раньше, но мы выполняем свои плановые показатели, и при этом у нас появилась своя аудитория далеко за пределами стен. Поэтому мы скорее приобрели, чем потеряли. Надеемся, что скоро прежняя коммуникация вернется, а пока мы стараемся обеспечить впечатлениями наших зрителей, открывая новые выставки», — рассказала Анна Гор.

Генеральный директор ГБУК «Нижегородский государственный художественный музей» (НГХМ) Роман Жукарин также отмечает высокий интерес посетителей к выставочной деятельности: «Мы пока не вышли на полную мощность, часть зданий и помещений находится в процессе ремонта и реставрации. Но неполный первый квартал выглядит очень обнадеживающе. Загруженность максимальная бывает в моменты, когда сложно регулировать потоки посетителей, чтобы соблюсти все требования Роспотребнадзора». Пока позволяет ситуация, НГХМ ведет выставочную деятельность в других городах, чтобы «там продвигать культуру Нижнего Новгорода». «Выставки из собраний НГХМ прошли в Астрахани и Самаре. Везде отмечен высокий зрительский интерес. Сейчас готовим аналогичный проект во Владивостоке», — рассказал господин Жукарин. Он уверен, что юбилей Нижнего Новгорода в 2021 году поможет музею выровнять финансовую ситуацию: «После реставрации мы открываем сразу три здания, где с июля по декабрь пройдет высококачественная программа. Мы постараемся удивить нижегородцев и гостей города».

Частным театрам пришлось выживать самостоятельно. Художественный руководитель и организатор авторского театра «Утюг» Юрий Головин говорит, что помощи не было никакой: «Мы камерный, домашний театр на 20 зрителей. Как ИП вынуждены были платить аренду по полной стоимости, чтобы не потерять помещение. Помогло то, что у нас были запасы средств, позволившие это сделать. В какой-то момент даже бросали клич среди зрителей, и нам помогли финансово». При этом он отмечает возросший интерес к театру после того, как ограничения были частично сняты: «Зритель пошел в театр, он соскучился. Пока многие театры были еще закрыты, люди приходили к нам, мы видим много новых зрителей и сейчас. О нас узнали, и это стало определенным плюсом пандемии».

Создатель и худрук Центра театрального мастерства Евгений Пыхтин также отмечает, что самая большая статья расходов у театра — расходы на аренду. «На аренду субсидий, естественно, не дали. Частникам приходилось самостоятельно искать варианты, как-то договариваться об отсрочках. Министерство, конечно, не бросило, но все это было как-то точечно, нервно и недостаточно», — говорит господин Пыхтин. Он также отмечает, что интерес к театру восстанавливается, но этот процесс идет волнами. «Когда мы только открылись, были аншлаги. Сейчас идет спад — возможно, люди все еще боятся, они устали от пережитого. Мы еще отходим от затяжной паузы, и я думаю, что до конца лета такая нервная обстановка сохранится. За это время актеры войдут в нормальный рабочий рит, и приток зрителей начнется с сентября», — планирует худрук ЦТМ.

Андрей Репин