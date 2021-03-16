Экс-прокурор доехал до срока

В Нижнем Новгороде на 12 лет колонии строгого режима осудили бывшего заместителя прокурора Нижегородской области Дмитрия Жиделева. Суд признал его виновным в получении взяток в виде двух автомобилей в 2014–2015 годах, когда обвиняемый служил прокурором города Дзержинска и покровительствовал местным предпринимателям. Предполагаемый взяткодатель, коммерсант Сергей Кожевников, умер в 2016 году, и уволенного из органов прокуратуры Дмитрия Жиделева судили на основании косвенных показаний. Вину он отрицал, доказывая, что несколько раз пользовался иномарками своего родственника и друга. Кроме реального срока суд обязал Жиделева выплатить 223 млн руб. кратного штрафа за взятку и лишил его чина советника юстиции.



Московский райсуд Нижнего Новгорода на протяжении двух дней оглашал приговор бывшему заместителю областного прокурора Дмитрию Жиделеву. Из надзорного ведомства его уволили в 2018 году за нарушение прокурорской присяги. Отсидев месяц в СИЗО, он вышел под подписку о невыезде и во время следствия работал директором по корпоративным и имущественным отношениям в АО «Газпром СтройТЭК Салават».

Обвиняемому вменяли получение в 2014–2015 годах взятки в виде автомобилей Range Rover и BMW Х3, которые были ему переданы от гендиректора группы компаний «Скиф» Сергея Кожевникова. Вместе с братом Юрием он развивал в Дзержинске производство клеевых эмульсий и подружился с Дмитрием Жиделевым, который тогда был прокурором этого города. По данным расследования, принадлежавший фирме подержанный Range Rover ее учредитель сначала по документам продал своему охраннику, а затем машина была переоформлена на родственника Дмитрия Жиделева. Новый BMW Х3 был зарегистрирован на друга прокурора.

Машины полагались в качестве подарков «за общее покровительство» предпринимателя.

По показаниям свидетелей, коммерсант вел довольно разгульный образ жизни и злоупотреблял спиртным. Во время одной из посиделок Сергей Кожевников якобы попытался изнасиловать домработницу, но девушка вырвалась от пьяного мужчины и убежала, затем написав заявление в полицию. По версии следствия, с подачи прокуратуры Дзержинска в отношении домработницы было организовано уголовное дело о вымогательстве денег у Сергея Кожевникова. Также прокурор просил полицейских найти пропавший дорогой мобильник Vertu предпринимателя.

По версии следствия, также в пользу Сергея Кожевникова прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении руководства южно-корейской компании, не поставившей закупленное компанией «Скиф-Карго» оборудование примерно на 60 млн руб.

Братья Кожевниковы взяли для этого крупный кредит в банке, но корейский поставщик оказался банкротом и не вернул деньги по решению третейского суда. Братья летали в Сеул и обращались в корейскую полицию, но там ничего не добились: корейский суд признал директора невиновным. В Дзержинске в отношении «неустановленных лиц» из руководства южно-корейской компании возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Добавим, что Сергей Кожевников скоропостижно скончался в июле 2016 года: выпив и приняв таблетки, он во сне захлебнулся рвотными массами. Поэтому коммерсанта не удалось допросить, хотя изначально в отношении умершего возбудили уголовное дело о взяточничестве. В итоге обвинение против Дмитрия Жиделева, который успел дослужиться до заместителя прокурора Нижегородской области, строилось на косвенных показаниях брата покойного предпринимателя, его бывших охранников и водителей. Кроме того, следствие приложило детализацию телефонных соединений и съемки с камер видеофиксации, где за рулем машин Range Rover и BMW был прокурор и его супруга. Кроме того, со своей карты он несколько раз оплачивал штрафы за нарушение ПДД.

Дмитрий Жиделев отрицал факт взятки машинами: по его показаниям, он иногда пользовался машинами своего родственника и друга (друг семьи скончался от сердечного приступа, и допросить его в суде также не удалось).

Также бывший прокурор отрицал, что давал какие-либо указания о возбуждении уголовных дел в интересах Сергея Кожевникова. Часть допрошенных работников полиции и следственных органов Дзержинска действительно не подтвердили личную заинтересованность городского прокурора в разрешении заявлений коммерсанта (все уголовные дела впоследствии были прекращены).

Однако суд по совокупности косвенных доказательств признал Жиделева виновным получении должностной взятки виде двух автомобилей оценочной стоимостью почти 6,4 млн руб.

В результате бывшего сотрудника прокуратуры приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, как и просил гособвинитель. Суд также запретил Дмитрию Жиделеву на протяжении десяти лет занимать должности в органах власти, лишил его классного чина советника юстиции и в качестве дополнительного наказания назначил штраф в 223,7 млн руб. В счет уплаты этого штрафа у обвиняемого арестовали коттедж площадью более 500 кв. м и земельный участок в поселке Желнино.

Когда Дмитрия Жиделева в наручниках увел из зала суда конвой, его московские адвокаты сказали, что обвинительный приговор будет обязательно обжалован. «Это каннибализм в чистом виде. Есть презумпция невиновности, и она должна работать»,— сообщил защитник Игорь Исаев.

Роман Кряжев