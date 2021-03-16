Демократов поразил куомовирус

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, всего год назад бывший одним из главных героев борьбы с коронавирусом, известный критик президента Дональда Трампа и один из самых «тяжеловесных» политиков Демократической партии США, на всех парах мчится к политической смерти. И речь не только об обвинениях в сексуальных домогательствах — выяснилось, что губернатор из политических соображений скрывал истинное положение дел с коронавирусом в штате.

Флаг США и флаг штата Нью-Йорк. Галстук, рубашка, пиджак. Спокойный глубокий голос, отличное владение цифрами — ежедневные «коронавирусные» брифинги губернатора Эндрю Куомо смотрели не только жители штата, но и граждане всей страны. Перечисление последней статистики и планов местных властей, разбавленное «легкими темами» вроде сравнения коронавируса с рождественским чертом или призывом «загнать гарпун в тело этого зверя», сделали из известного, но не то чтобы выдающегося политика одного из самых узнаваемых и популярных деятелей страны. Помогало и противопоставление собранного и делового мужчины с «хаотичным» Дональдом Трампом.

В марте прошлого года, когда знаменитые брифинги губернатора Нью-Йорка еще только начинались, в Демократической партии зазвучали голоса: именно Эндрю Куомо надо выдвигать в президенты от партии, именно он, опытный управленец, ветеран нью-йоркских политических интриг, ясно мыслящий и ясно излагающий, сможет победить Дональда Трампа в ноябре 2020 года.

С тех пор минул год, и сегодняшнего Эндрю Куомо не узнать: его обвиняют в сексуальных домогательствах и неприличных прикосновениях к женщинам, власти страны ведут расследование манипуляций со статистикой смертности от коронавируса в штате, партия отворачивается от него.

16 из 19 конгрессменов-демократов в местном законодательном собрании уже потребовали его отставки. Не молчат и федеральные политики.

«В свете многочисленных и убедительных обвинений в сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении ясно, что губернатор Куомо потерял доверие своих коллег по власти и населения Нью-Йорка. Губернатор Куомо должен уйти»,— говорится в совместном обращении Чака Шумера (лидера демократов Сената) и сенатора Кирстен Гиллибранд. «Губернатор Куомо потерял доверие жителей Нью-Йорка. Губернатор Куомо должен уйти»,— вторит им влиятельный демократ Джерри Надлер, председатель комитета по делам юстиции Палаты представителей. Ситуацию прокомментировал даже президент Джо Байден: он призвал провести объективное расследование.

Эндрю Куомо, впрочем, давлению не поддается. «Политики, которые ни одного факта не знают, но уже готовы делать выводы и формировать мнение, опасны и безрассудны. Политики занимают те или иные позиции по целому ряду причин, в том числе и ради политической выгоды, и под воздействием внешнего давления»,— ответил он критикам.

Обвинений в адрес господина Куомо и вправду накопилось предостаточно. Во-первых, несколько женщин (в том числе государственных служащих) обвинили его в неподобающем поведении. В частности, неназванная помощница господина Куомо сообщила полиции штата, что тот вызвал ее на второй этаж своей частной резиденции, чтобы помочь в решении технического вопроса. Когда женщина прибыла — так как обязана была это сделать в силу служебных обязанностей,— тот залез ей под блузку и начал щупать ее тело. Правоохранители уточнили, что поступок мужчины может «дотянуть до уровня преступления».

Кроме того, еще в феврале бывшая работница штаба губернатора Линдси Бойлен пожаловалась, что начальник несколько раз приставал к ней, а однажды без спроса поцеловал в губы.

Наконец, еще одна подчиненная губернатора — 25-летняя Шарлотт Беннетт — рассказала, как губернатор расспрашивал ее, как часто она занимается сексом, «бывала ли она» с мужчинами постарше, и доверительно сообщил, что сам не против «отношений с 20-летними». К этим голосам присоединились десятки бывших работников администрации, которые называли атмосферу в офисе «хаотичной» и «непрофессиональной».

Именно обвинения в сексуальных домогательствах — главная проблема господина Куомо, однако «дело о домах престарелых» грозит ему дополнительными трудностями. Истоки этого дела тянутся еще из ковидного 2020 года: с начала весны губернатора критиковали за указ, требующий от домов престарелых принимать обратно постояльцев, излечившихся от COVID-19. Противники этой меры указывали, что она увеличит смертность, однако на их слова не обращали внимания.

В июле 2020 года департамент здравоохранения штата выпустил доклад, в котором было подтверждено, что губернатор принял правильное решение. Однако там содержалась и крайне неприятная для господина Куомо деталь: сомнение в том, что штат верно отчитывался о количестве умерших обитателей домов престарелых.

В январе 2021 года прокуратура штата заявила открыто: администрация скрыла несколько тысяч таких смертей.

Эндрю Куомо признался, что власти действительно не торопились отчитываться перед местными законодателями. Общее число смертей сообщалось правильное, однако тех обитателей домов престарелых, которые умерли за их пределами (например, в больницах), не включали в списки жертв по домам престарелых. Господин Куомо пояснил: он опасался, что президент-республиканец Дональд Трамп воспользуется высоким показателем смертности и откроет дело против него. Напомним, еще в августе 2020 года Министерство юстиции США запросило информацию у властей штатов, указы которых «могли вызвать смерти обитателей домов престарелых». Когда подтасовка цифр губернатором выяснилась, зазвучали первые призывы к его отставке. «Сексуальный скандал» лишь довершил начатое.

Пока Эндрю Куомо сдаваться не намерен, однако ряды его сторонников редеют, и те люди, которые раньше призывали к честному и объективному расследованию, все чаще повторяют: в сложившейся ситуации он не может эффективно управлять штатом и должен покинуть свой пост.

Алексей Наумов