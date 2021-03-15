«Российская студенческая весна» в Нижнем Новгороде обойдется в 175 млн рублей

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» (программа поддержки и развития студенческого творчества), приуроченный к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, обойдется государству и региону в 175 млн руб., сообщила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Как отметила госпожа Сулима, на подготовку и проведение фестиваля федеральный бюджет выделит 100 млн руб., областной бюджет – 75 млн руб. «Это федеральный проект, идея провести фестиваль в Нижнем Новгороде появилась в феврале», — уточнила министр, выступая на заседании комитета регионального парламента по градостроительной деятельности.

Поправки в бюджет Нижегородской области о софинансировании проекта одобрили члены комитета. Депутаты законодательного собрания рассмотрят их на заседании 25 марта.

«Российская студенческая весна» проводится в России с 1992 года, Нижний Новгород уже принимал фестиваль в 2000 году. В 2019 году мероприятия фестиваля включили в проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и нацпроект «Образование». Фестиваль запланирован с 15 по 20 мая на нижегородской ярмарке.

Владимир Зубарев