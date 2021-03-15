Почти 17 тысяч пациентов из Удмуртии смогут пройти лечение в федеральных центрах

В 2021 году более 16,8 тыс. пациентов из Удмуртии смогут пройти лечение в федеральных центрах различных профилей. Из них 1,26 тыс. человек получат высокотехнологичную медпомощь, сообщает пресс-служба минздрава республики.

«Напомним, с 2021 года, в связи с изменением федерального закона № 326 "Об ОМС", изменился порядок направления пациентов, нуждающихся в специализированной медпомощи по ОМС, в федеральные медцентры. Теперь пациент при наличии соответствующих показаний и необходимых документов может самостоятельно или через своего лечащего врача получить направление в федеральный медицинский центр. Квота для этого не требуется, так как с 2021 года такая медпомощь финансируется напрямую из бюджета Федерального фонда ОМС, а не территориальными фондами»,— подчеркнули в минздраве.