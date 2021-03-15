Мэрия Нижнего Новгорода сэкономила миллиард рублей на закупках в 2020 году

Глава департамента экономического развития нижегородской мэрии Марина Антипова доложила о двукратном росте экономии бюджетных средств на закупках. В 2020 году ее ведомству удалось сэкономить 1,1 млрд руб. против 418,7 млн руб. годом ранее, сообщила госпожа Антипова на заседании комиссии городской думы по экономике, промышленности и предпринимательству в понедельник.

По ее словам, в прошедшем году департамент провел 1049 закупочных процедур на 12,8 млрд руб. В основном подрядчики торговались на электронных аукционах, власти провели лишь 26 конкурсов. Нижегородские компании выиграли 63,6% торгов, претенденты из Москвы и Санкт-Петербурга получили 6,5% и 3,9% подрядов соответственно. Остальные выиграли компании из других российских регионов. При этом местные подрядчики получили 46,5% от общего объема финансирования, тогда как 35,3% освоили победители торгов из Ярославской области. Круг участников аукционов и конкурсов также увеличился на 12,3% до 4 тыс. компаний.

Рост экономии на закупках Марина Антипова объяснила увеличением финансирования по нацпроектам и снижением начальной цены контрактов, которые приводили к соответствию среднерыночным прайс-листам на работы и услуги. За этот счет городской бюджет сэкономил 146,8 млн руб. Между тем 91 контракт был исполнен с нарушениями, еще 39 договоров не исполнены. Общая сумма по ним оценена в 69,7 млн руб.

Для большей экономии бюджета на закупках в будущем депутаты предложили увеличить число конкурсов. Госпожа Антипова подчеркнула, что городская администрация работает в этом направлении.

Владимир Зубарев