Сегодня исполняется 66 лет председателю совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петру Авену

Его поздравляет писатель, литературовед Евгений Водолазкин:

— Дорогой Петр Олегович, с днем рождения! Здоровья (в наше нездоровое время это непременное пожелание) и радости! С возрастом все больше прихожу к мысли, что одна из высших радостей — та, которую дарят нам культура и наука. Думаю, годы, проведенные в науке, привели Вас к тому же: об этом говорит поддержка Вами научных изданий. Рискну предположить, что без публикаций о Гоголе или, допустим, «Повести временных лет» экономика быстро пойдет на спад. На фоне, прямо скажем, умеренного интереса общественности к проблемам филологии появление такого рода изданий всякий раз рассматриваешь как счастливое исключение — ну, и радость, конечно. Нашу общую радость.

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