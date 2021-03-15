Экс-заместителю прокурора Нижегородской области дали 12 лет строгого режима за взятки

Бывшего заместителя прокурора Нижегородского области Дмитрия Жиделева признали виновным в получении в 2014-2015 годах взятки двумя автомобилями, зарегистрированными на других лиц. Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишили классного чина советника юстиции. Также ему назначили штраф в размере 223,7 млн руб.

Как ранее сообщалось, в 2014-2015 годах Дмитрий Жиделев работал прокурором Дзержинска. Обвинение в получении взятки ему предъявили в 2019 году. Суд установил, что бывший зампрокурора получил автомобили Range Rover и BMW Х3 общей стоимостью 6,3 млн руб. от директора ООО «Скиф спешиал кемикалз» и ООО «Флоу кемикалз» Сергея Кожевникова, умершего еще в 2016 году, за общее покровительство.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Приволжье” «Иномарки довезли до камеры».

Иван Сергеев