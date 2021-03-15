Прямые перелеты в Тунис и Кипр запустят из Нижнего Новгорода в апреле-мае

Авиарейсы в Тунис и Кипр начнут выполнять из нижегородского аэропорта Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов») в конце апреля – начале мая. Информация о рейсах опубликована в сезонном расписании воздушной гавани.

В Монастир (Тунис) с 18 мая начнет летать Nordwind. Рейсы запланированы раз в неделю поочередно по вторникам и субботам. Рейсы в Ларнаку (Кипр) будет выполнять авиакомпания «Россия», предусмотрены вылеты по понедельникам, средам и субботам. Частота перелетов указана в расписании.

Также из Стригино с 31 мая открываются рейсы в Ираклион (Греция), с 30 марта — в Санью (Китай), с 29 марта – в Стамбул (Турция).

Анастасия Еремина