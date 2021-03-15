АКРА подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода и облигаций на уровне А-(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода и его облигаций на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении компании.

«Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен сравнительно высокими показателями развития экономики, неравномерным графиком погашения долга и ограниченной гибкостью бюджетных расходов»,— указали в АКРА.

График погашения долга является неравномерным в связи с регулярным использованием краткосрочных банковских кредитов. К началу 2021 года доля таких кредитов составляла 58% муниципального долга города. Еще 38% долга — облигации, остальное — бюджетные кредиты. Таким образом, краткосрочная часть долга составила 77% совокупного показателя. Размещение облигационного займа, предусмотренного в бюджете, должно снизить риски рефинансирования и оптимизировать график погашения долга, считают в АКРА. На конец 2020 года долговая нагрузка на бюджет Нижнего Новгорода составила 43% его текущих доходов, или 80% налоговых и неналоговых доходов. АКРА ожидает, что за 2021 год долговая нагрузка может незначительно вырасти — до 47% текущих доходов, что не окажет влияния на уровень кредитного рейтинга.

В АКРА отмечают, объем ликвидности в распоряжении Нижнего Новгорода является достаточным для осуществления планируемых расходов. Но ликвидности, позволившей бы рефинансировать краткосрочную часть долга в текущем году, у города нет.

Соотношение баланса текущих операций и текущих доходов находится на умеренно высоком уровне: в 2020 году данный показатель составил 11%, в 2021 году он не изменится. Капитальные расходы Нижнего Новгорода очень высоки — в 2017–2021 годах они составляют 40% расходов без учета субвенций. Однако основная их часть финансируется за счет областного и федерального бюджетов.

Анастасия Еремина