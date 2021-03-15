В Башкирии закупят 45 троллейбусов за 1 млрд рублей Поставщик обязан на эту же сумму организовать производство троллейбусов в регионе

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии на конкурсе 25 мая приобретет 45 троллейбусов в рамках офсетного контракта начальной стоимостью 1 млрд руб., сообщается на сайте госзакупок.

Госконтракт предусматривает встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по производству троллейбусов на территории Башкирии. Минимальный объем инвестиций в создание или модернизацию и освоение производства троллейбусов в Башкирии — 1 млрд руб.

Цена контакта оценивается в 70%, квалификация участников закупки — в 30%.

Срок поставки троллейбусов — не позднее 30 апреля 2022 года. По условиям контракта, необходимо поставить 45 низкопольных двухосных троллейбусов первого класса, которые должны развивать максимальную скорость не менее 60 км в час, с рулевым управлением и пневматической тормозной системой. Салоны должны быть оснащены системой отопления. В троллейбусах должна быть система вызова экстренных служб и спутниковая система навигации ГЛОНАСС, система видеонаблюдения, электронная система информирования пассажиров и другое оборудование. Пассажировместимость салона — 80 человек. Троллейбусы и дополнительное оборудование должны быть заводской сборки, новые, без следов механических повреждений и коррозий, укомплектованы новым оборудованием, не бывшим в эксплуатации. Поставщик должен дать 12-месячный гарантийный срок эксплуатации товара или 75 тыс. км пробега.

Троллейбусы нужно поставить в Уфу и Стерлитамак. Место поставки и количество поставляемых по этим адресам единиц троллейбусов подлежат уточнению не позднее 30 дней до даты предполагаемой поставки.

Поставщик-инвестор должен также не позднее 12 месяцев со дня заключения контракта инвестировать средства в производство троллейбусов на территории Башкирии. Он обязан приобрести или арендовать земельный участок, разработать проект, построить или реконструировать завод и ввести его в эксплуатацию, закупить оборудование и провести его пуско-наладку, запустить производство и получить одобрение типа транспортного средства.

В сентябре 2020 года премьер Башкирии Андрей Назаров сообщал, что власти республики планируют до 2022 года полностью обновить троллейбусный парк Уфы. Премьер республики отметил, что завершается подготовка к подписанию контракта, который даст возможность закупить для Уфы и Стерлитамака «достаточное количество троллейбусов у нашего предприятия и при этом гарантирует этому предприятию достаточное количество выкупленных троллейбусов».

Майя Иванова