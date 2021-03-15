Одобрен проект строительства третьего этапа Таманского терминала навалочных грузов

Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на строительство третьего этапа Таманского терминала навалочных грузов (ТТНГ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проектную документацию третьего этапа разработали в ООО «Югтерминалпроект». Застройщиком выступает ООО «ОТЭКО-Портсервис». По данным Главгосэкспертизы, в ходе реализации проекта планируется построить станцию разгрузки вагонов, здания трансбордера и размораживания грузов, конвейерную галерею перегрузочного комплекса, три конвейерные и одну досмотровую эстакаду, пересыпные станции и другие объекты. Кроме того, будет реконструирована часть действующих пересыпных станций и конвейерных эстакад, а также башня отбора проб угля и руды.

В ведомстве отмечают, что ввод в эксплуатацию новой нового этапа, а также распределение грузопотоков между строящимися в рамках двух предыдущих этапов сооружениями и объектами позволят достичь расчетного годового грузообоорота терминала в 60 млн тонн, в т.ч. перевалка каменного угля и антрацита достигнет 50 млн тонн, технической серы и минеральных удобрений – по 5 млн тонн.

После окончания строительно-монтажных работ по каждому отдельному этапу проведут пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные опробования оборудования и инженерных сетей и систем.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в июне 2020 года в Темрюкском районе провели общественные обсуждения по вопросу воздействия на окружающую среду третьего этапа строительства Таманского терминала навалочных грузов. Ранее, в мае на причале №1 Таманского терминала навалочных грузов (ТТНГ) началась погрузка первого балкера Presinge под флагом Панамы. Перед этим Главгосэкспертиза России одобрила второй этап строительства ТТНГ.

Специализированный терминал навалочных грузов входит в состав портово-индустриального кластера, создаваемого группой «ОТЭКО» на Таманском полуострове. По итогам 2020 года за счет роста мощностей ТТНГ морской порт Тамань увеличил перевалку на 47% – до 22,3 млн тонн.

Алексей Белянин