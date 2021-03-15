Труды оценщиков поставят на учет

Минэкономики предлагает создать реестр отчетов об оценке объектов имущества. Предполагается, что это позволит обеспечить их достоверность, в частности, решить проблему появления «отчетов-близнецов» с разной стоимостью одного и того же объекта. Эксперты инициативу чиновников оценили по-разному: одни полагают, что эти задачи можно решить с меньшими затратами — на уровне саморегулируемых организаций (СРО), другие считают, что проблема достоверности отчетов шире и что качество оценки зависит от полноты данных, предоставленных заказчиками.

Минэкономики предлагает дополнить закон «Об оценочной деятельности» статьей о ведении реестра отчетов об оценке. Как следует из разработанного ведомством законопроекта, только включенные в реестр отчеты будут признаваться итоговым документом, составленным по результатам оценки. В информационную систему, оператором которой предполагается сделать Росреестр или его подведомственное учреждение, должны загружаться сведения об оценщике, о договоре на проведение оценки и самом объекте, реквизиты отчета и его основные выводы. Также там будут данные о внесении изменений в отчет и иные сведения (например, о признании его недействительным). Реестр будет разделен на открытую часть (с общими сведениями) и закрытую, доступ к которой будет предоставляться только по запросам госорганов.

Отметим, что идея единого реестра отчетов в целом не нова — ранее Росреестр анонсировал его создание в рамках своей программы цифровой трансформации на 2021–2023 годы (см. “Ъ” от 8 декабря 2020 года). Как поясняет замглавы Минэкономики Илья Торосов, изменения призваны обеспечить достоверность отчетов. Сейчас законодательство в полной мере не может противодействовать случаям неправомерного подписания отчета оценщиком (например, когда его деятельность приостановлена), изменения документа постфактум, а также появления на рынке более одного отчета с идентичными реквизитами. Также пока практически невозможно выявить факты существенного расхождения стоимости одного и того же объекта при его оценке для различных целей.

Председатель совета Национального объединения СРО оценщиков «Союз ООО» Алексей Каминский отмечает, что создать подобную платформу технически сложно и весьма затратно, при этом решить декларируемые Минэкономики проблемы (в частности, появления «отчетов-близнецов» с разной стоимостью одного и того же объекта) можно на уровне отчетности СРО. По его словам, для этого необходимо привести существующие реестры СРО к единообразию. В частности, необходимо регламентировать, какие данные СРО раскрывают (включив в такой перечень стоимость объектов) и как идентифицируются отчеты. По словам Алексея Каминского, должны быть установлены характеристики отчетов, по которым, с одной стороны, нельзя будет идентифицировать объект оценки и заказчика, а с другой — уберечься от появления двух отчетов с одними и теми же реквизитами, но с разными результатами.

Президент СРО «Союз "Федерация специалистов оценщиков"» Максим Скатов полагает, что у идеи Минэкономики «хорошее предназначение», но решить проблему получится только тогда, когда власти придумают, как обязать оценщиков отчитываться по каждому отчету,— пока реальных рычагов нет. Он поясняет, что у оценщика есть обязанность предоставлять информацию в СРО по всем отчетам, которые он сделал. «Но часто бывают такие случаи, когда у заказчика отчет лежит, а в реестре его нет»,— говорит он.

Руководитель направления «Банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает, что проблема достоверности отчетов несколько шире. Он отмечает, что качество оценки зависит от полноты данных, предоставленных оценщику. «В моей практике случались ситуации, в которых один оценщик при работе с одним и тем же активом давал оценки, которые расходились даже не в десятки, а в сотни раз, потому что во втором случае он получил более полное представление об объекте»,— говорит эксперт.

Евгения Крючкова