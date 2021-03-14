Экс-руководитель департамента культуры Москвы покинул совет при губернаторе Прикамья

Глава Пермского края Дмитрий Махонин обновил состав губернаторского совета по культуре. Согласно указу, размешенному на официальном интернет-портале правовой информации, бывшего вице-премьера регионального правительства по вопросам культуры, образования и спорта Антона Клепикова на посту заместителя председателя совета сменил экс-глава Перми, вице-премьер регионального правительства по подготовке к 300-летию краевой столицы Дмитрий Самойлов.

Также совет покинули экс-руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков и бывший худрук пермского театра Оперы и балета, художественный руководитель оркестра и хора «MusicAeterna» Теодор Курентзис. В состав совета вошла советник губернатора Пермского края по вопросам культуры и искусства Эльмира Щербакова. Она была назначена советником в январе этого года. Как ранее писал „Ъ-Прикамье“, одна из задач Эльмиры Щербаковой на этом посту — поиск нового кандидата на пост гендиректора Театра оперы и балета.