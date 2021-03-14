Главные новости к утру 14 марта

Всех задержанных на форуме муниципальных депутатов в Москве отпустили. По подсчетам МВД и правозащитников, всего было задержано около 200 человек. Им вменяют осуществление деятельности нежелательной организации. Подробнее

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил задержания на форуме в Москве. Он призвал Россию прекратить преследование «независимых голосов».

Умер зампред экономического комитета Совета федерации Михаил Пономарев. Ему было 68 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

Стоимость опреснительной установки в Ялте оценили в 3 млрд руб., сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, только опреснение даст гарантированное решение проблемы водоснабжения.

Умер американский боксер Марвин Хаглер. Ему было 66 лет. В 1980–1987 годах он был абсолютным чемпион мира по боксу в среднем весе.

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:1. О матче