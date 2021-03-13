Умер зампред экономического комитета Совета федерации Пономарев

Сенатор от Тюменской области заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Михаил Пономарев умер на 68-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

Один из источников издания сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца. Эту информацию также подтвердил господин Тимченко.

Михаил Пономарев родился 1 января 1954 года. Окончил Академию гражданской авиации, Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации и Столичный гуманитарный институт. Избирался в Совет федерации в 2011 и 2016 годах. До наделения полномочиями сенатора был депутатом Тюменской областной думы шестого созыва на непостоянной основе.