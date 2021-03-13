«Спартак» забил в свои, чтобы чужие боялись

В субботу, 13 марта, в рамках 22-го тура чемпионата России по футболу состоялись три очень важных матча с участием претендентов на медали. Лидер премьер-лиги «Зенит» разгромил дома «Ахмат» — 4:0, тогда как отстававший от него лишь на два очка ЦСКА проиграл в Туле «Арсеналу» — 1:2. Поражением армейцев воспользовался «Спартак», который в зрелищном дерби одолел «Динамо» — 2:1 — и вышел на второе место.

Главная интрига 22-го тура заключалась в том, произойдет ли смена лидера. Еще недавно казалось, что «Зенит» прочно устроился на первом месте и, имея пятиочковое преимущество над ЦСКА, в дальнейшем спокойно будет двигаться к третьему подряд чемпионству. Но сыграв вничью с «Ростовом» и уступив «Рубину» после зимней паузы, петербуржцы сами пригласили конкурентов, и прежде всего армейцев, в борьбу за золотые медали и прямую путевку в Лигу чемпионов.

Расстояние между «Зенитом» и ЦСКА сократилось всего до двух баллов.

Причем перед московским клубом в 22-м туре стояла вроде бы более легкая задача победить оказавшийся в зоне вылета «Арсенал», тогда как команде с берегов Невы противостоял «Ахмат», который в нынешнем сезоне играет гораздо лучше туляков.

Вообще, к встрече с ЦСКА «Арсенал» подошел в ужасном не только турнирном положении, но и психологическом состоянии. Подопечные Дмитрия Парфенова потерпели пять поражений подряд, их безголевая серия составляла семь матчей, в предыдущих двух турах они проиграли «Сочи» и «Локомотиву» с общим счетом 0:7. Да и те же армейцы, к слову, вдоволь поиздевались над «оружейниками» в первом круге, учинив им разгром 5:1. Даже успех в кубковом противостоянии с «Зенитом» не дал никакого эффекта на фоне этой череды неудач. Ну по всем раскладам ЦСКА должен был брать в Туле три очка, но всех, кто так считал, ждал сюрприз.

Настрадавшийся в этом чемпионате «Арсенал» наконец-то испытал удовлетворение от результата.

Исход матча предопределил отрезок в конце первого тайма. Сначала Даниил Хлусевич заработал пенальти, заставив фолить в своей штрафной площади Бактиёра Зайнутдинова, и Владислав Пантелеев уверенно его реализовал. А вскоре ЦСКА подвел нападающий Саломон Рондон, потерявший мяч в центре поля, после чего туляки раскрутили голевую контратаку, которую завершил Александр Ломовицкий с передачи того же Пантелеева. Этой «двоечкой» хозяева отправили фаворита в достаточно тяжелый нокаут.

Армейцы очень долго приходили в себя и все же в концовке смогли подняться на ноги и нанесли ответный удар. На 90-й минуте забил Наир Тикнизян, и арбитр накинул к основному времени еще шесть минут, а потом одного за другим удалил с поля двух футболистов «Арсенала» Валерия Громыко и Александра Довбню. ЦСКА мог уйти от поражения, однако разбазарил свои моменты и не использовал возможность если не обогнать, то, по крайней мере, не отпустить «Зенит». К тому же «Спартаку» представился шанс отодвинуть красно-синих со второй позиции.

После осечки ЦСКА «Зенит» мог сыграть с «Ахматом» без дополнительного давления — его лидерству как минимум в текущем туре уже ничто не угрожало. Тем не менее нельзя сказать, что петербуржцы действовали раскрепощенно. Груз неудач довлел и над ними.

А чем дольше хозяевам не удавалось забить, тем напряженнее становилась атмосфера на «Газпром Арене».

Да и «Ахмат» периодически создавал довольно нервную обстановку у их ворот. Первый тайм закончился вничью 0:0. В последних матчах чемпионата команды четыре раза кряду разошлись миром, но эта встреча мирной все-таки не получилась.

На 51-й минуте у «Зенита» неожиданно выстрелил с дальней дистанции правый защитник Вячеслав Караваев, и прямо под планку на абсолютно недоступной для вратаря высоте. А затем бригада VAR углядела криминал в картинном падении другого защитника петербургского клуба Дмитрия Чистякова в чужой штрафной и рекомендовала назначить пенальти, который четко исполнил Сердар Азмун. Одобрила VAR и гол Артема Дзюбы, несмотря на то что активно участвовавший в эпизоде Азмун, похоже, находился в офсайде. Андрей Мостовой довел дело до 4:0, и «Зенит» вновь оторвался от ЦСКА на пять очков.

Очень высоки были ставки и в дерби «Динамо»—«Спартак». Помимо того что красно-белые имели виды на второе место, бело-голубые рассчитывали вытеснить из тройки самих красно-белых. При этом спартаковцы еще до игры выразили претензии по поводу преференций, которые получил соперник. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил дисквалификацию динамовца Даниила Фомина и вместе с тем оставил в силе соответствующее наказание центрального защитника «Спартака» Самуэля Жиго. Эта потеря носила весьма ощутимый характер для команды Доменико Тедеско. Зато вернулся в состав отбывший дисквалификацию Роман Зобнин, хотя без него спартаковцы разорвали «Краснодар» 6:1.

Как и в матче с «Краснодаром», когда «Спартак» уже на восьмой минуте повел 2:0, он попытался начать очень агрессивно.

Динамовцы были готовы к такой тактике и остудили противника опасной атакой, в которой мог отметиться очередным результативным действием 17-летний Арсен Захарян, с недавних пор ставший очень заметной фигурой в команде Сандро Шварца. Красно-белые могли открыть счет после удара Александра Соболева, но нападающему чуть-чуть не хватило точности. А вот бело-голубые на 18-й минуте распечатали ворота своих гостей. Точнее, их распечатал защитник «Спартака» Павел Маслов, которого смутил прострел Даниила Лесового. Однако обидный гол не смутил сам «Спартак». На 30-й минуте Соболев классно подыграл Виктору Мозесу, и тот пробил Антона Шунина. Правда, нигериец не доиграл даже первый тайм и из-за травмы покинул поле.

До перерыва команды победителя не выявили, отложив этот вопрос на вторую половину. «Спартак» опять начал активнее, и Квинси Промес, который немного не вписывался в эту интенсивную игру, запорол два отличных момента. И все-таки красно-белые добились своего. Хотя, конечно, им повезло, что после подачи Маслова мяч отскочил в руку защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева, которая находилась в неестественном положении. Арбитр указал на «точку», и Соболев не дрогнул. Потом форвард мог оформить дубль ударом головой, который парировал Шунин. Но и его коллега Александр Максименко просто спас «Спартак», ногой отбив мяч, когда его уже, казалось бы, загонял в сетку Гильермо Варела.

Во втором тайме вообще настало время вратарей. Шунин не позволил состояться голу тура от Эсекьеля Понсе, исполнившего что-то типа боковых ножниц, а Максименко грудью встал на пути Константина Тюкавина. На помощь Шунину пришла перекладина, когда Понсе зарядил из-за штрафной. Максименко в самой концовке отчаянным броском под танк в лице мощного Романа Евгеньева помешал тому попасть в створ и добыть для «Динамо» ничью. «Спартак» выиграл дерби, которое действительно удалось на славу, и поднялся на второе место. Сейчас в его активе 41 очко. У ЦСКА на один пункт меньше. «Зенит» лидирует с 45 баллами.

Александр Ильин