«Спартак» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Московский «Спартак» со счетом 2:1 обыграл столичное «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене».

Защитник «Спартака» Павел Маслов на 20-й минуте забил мяч в свои ворота. Затем у «Спартака» отличились Виктор Мозес (30) и Александр Соболев (63, с пенальти).

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (41 очко). «Динамо» занимает пятую строчку (36 очков).

В следующем туре «Спартак» 18 марта сыграет на своем поле с екатеринбургским «Уралом». «Динамо» в тот же день на выезде сыграет с «Краснодаром».