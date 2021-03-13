Губернатор Пермского края утвердил новый этический кодекс для госслужащих

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин утвердил Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Пермского края, замещающих должности государственной гражданской службы в Администрации губернатора Пермского края, Аппарате правительства Пермского края, исполнительных органах государственной власти Пермского края. Соответствующий указ губернатора опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Новый документ заменит Кодекс этики и служебного поведения для зампредседателя краевого правительства, руководителей исполнительных органов госвласти и главы руководителя аппарата кабмина, принятый в 2011 году.

Согласно новому кодексу госслужащим, в частности, предписывается «соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений», воздерживаться от публичных оценок в отношении госорганов или органов местного самоуправления, «уважительно относиться к деятельности представителей СМИ по информированию общества». Также чиновники должны уведомлять нанимателя в случае возникновения конфликта интересов, воздерживаться от оскорблений, дискриминационных высказываний и курения в помещениях госорганов.

За нарушения положений кодекса госслужащему грозит моральное осуждение на заседании соответствующей комиссии.