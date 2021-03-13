На Байкале запустили крупнейший глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD

Нейтринный глубоководный телескоп Baikal-GVD введен в эксплуатацию. Телескоп, установленный на дне Байкала объемом около 1 куб. км, позволит российским ученым регистрировать астрофизические нейтрино и направление их прихода с рекордной точностью.

Нейтрино — незаряженные нейтральные частицы с низкой массой, их скорость близка к скорости света. По мнению ряда ученых, они способны без существенных изменений долетать до Земли и доставлять ценную информацию о том, что происходило во Вселенной миллиарды лет назад, об объектах, которые их рождают.

Глубоководный научный телескоп "Байкал" станет крупнейшим нейтринным телескопом в Северном полушарии Земли, начало его работы — очередной триумф российских ученых и международного научного сотрудничества, считает эксперт:https://t.co/J2qzMlhS5L pic.twitter.com/c42EML2a2E — ТАСС (@tass_agency) March 13, 2021

«Это позволяет рассчитывать на то, что открытия, которые будут сделаны, и информация, которая будет обработана, позволят много научных задач решить. В частности, мы рассчитываем, что наши коллеги все-таки внесут свой вклад, мы все вместе поймем, как устроена Вселенная, прочитаем историю Вселенной, как зарождались галактики»,— сказал на церемонии запуска телескопа министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков (цитата по ТАСС).

Телескоп входит в Глобальную нейтринную сеть (GNN) как важнейший элемент сети в Северном полушарии Земли наряду с IceCube, ANTARES и KM3NeT. Он был разработан Институтом ядерных исследований Российской академии наук, Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ), Иркутским государственным университетом. Также в проекте участвуют ученые и научные организации из Чехии, Словакии, Польши и ФРГ.

Строительство телескопа началось в 2015 году. По словам директора Института ядерных исследований РАН Максима Либанова, в проект вложено около 2,5 млрд руб. Сам телескоп планируется развивать и дополнять. К 2030 году, если в мире не построят новые крупные телескопы, Baikal-GVD станет крупнейшим на Земле. Первые данные с телескопа планируется получить уже в этом году.

О разработке — в материале “Ъ” «Все космические нейтрино высоких энергий рождаются квазарами».