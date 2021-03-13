В Москве задержан экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Полиция задержала бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (руководил городом с 2013 по 2018 годы) на форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия» в Москве. Информацию об этом “Ъ-Урал” подтвердил сам господин Ройзман.

«Задержали кучу народа просто так. Сейчас сижу в автозаке»,— уточнил политик. Прибывшие на форум сотрудники полиции прервали его во время выступления, предупредив всех присутствующих о том, что сейчас будут проходить задержания. Свои действия силовики объяснили «деятельностью нежелательной организации».

По данным Znak.com, во время форума было задержано еще несколько человек, в том числе исполнительный директор «Открытой России» (Общественное сетевое движение «Открытая Россия» входит в реестр иноагентов — “Ъ”) Андрей Пивоваров, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, а также журналисты издания Sota и Znak.com.