Сегодня исполняется 82 года ректору МГУ Виктору Садовничему

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко:

— Есть люди, для которых смысл жизни — постоянное созидание. Именно таким человеком являетесь Вы, многоуважаемый Виктор Антонович! Всегда держите руку на пульсе и в курсе мировых тенденций в образовании и научной сфере, хотя давно заслужили полное право спокойно почивать на лаврах. А для молодежи Вы — легендарная личность, чей жизненный путь доказывает, что ум и энергия позволяют достичь любых высот. Виктор Антонович, для меня Вы — старший товарищ, интересный собеседник и надежный партнер в реализации самых амбициозных планов на благо государства. Искренне и от души желаю Вам многая и благая лета, благополучия и светлых людей вокруг!

Александр Нерадько Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

4 апреля исполняется 60 лет первому заместителю министра транспорта, руководителю Росавиации Александру Нерадько

Его поздравляет народный артист России Игорь Крутой:

— Уважаемый Александр Васильевич! Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания! Пусть Ваш высочайший профессионализм, активная гражданская позиция, любовь к работе помогают Вам и впредь успешно справляться с задачами любой сложности! Желаю Вам удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных побед на благо всех нас — пассажиров Росавиации!

Поздравления передает глава Удмуртской Республики Александр Бречалов:

— Уважаемый Александр Васильевич! Примите искренние поздравления с юбилеем! Ваш профессиональный путь неразрывно связан с гражданской авиацией. Уверен, что Ваша неиссякаемая энергия, жизненный опыт, профессионализм будут и впредь способствовать успешному развитию отрасли. Желаю достижения поставленных целей, реализации новых проектов, здоровья и благополучия.

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