Башкирская содовая компания вернулась под контроль государства

Акции Башкирской содовой компании (БКС) перечислены Росимуществу, сообщила Генпрокуратура. Россия восстановила контроль над крупнейшим производителем соды в стране.

«Решение исполнено, обозначенные акции перечислены на лицевой счет Росимущества»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры. Ведомство организовало надзор «за обеспечением законности в деятельности» компании, а также за соблюдением трудовых прав работников.

1 марта 18-й Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции об истребовании акций АО «Башкирская содовая компания» (57,18% акций было у «Башхима», 38,28% — у Башкирии). Суд отклонил жалобы «Башхима», ООО «Торговый дом "Башкирская химия"» и БСК. По этому решению Росимуществу должны перейти 95,72% акций, остальные должны остаться у миноритариев, которые не участвовали в первичной приватизации активов.

Подробнее о решении суда — в материале “Ъ” «БСК вернулась государству».