Чемпион Швейцарии не помог России

По итогам нынешнего еврокубкового сезона Россия потеряет одну позицию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Она опустится в ней с седьмого места на восьмое, пропустив вперед Нидерланды. Это выяснилось после того, как амстердамский «Аякс» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы забил три безответных гола в ворота швейцарского клуба «Янг Бойз».

Последняя российская надежда в этой очень неудачной еврокубковой кампании была связана с чемпионом Швейцарии — командой «Янг Бойз». Для того чтобы Россия сохранила за собой седьмое место в таблице коэффициентов UEFA, требовалось, чтобы клуб из Берна в 1/8 финала Лиги Европы захлопнул перед «Аяксом» из Амстердама дверь в четвертьфинал, при этом не позволив ему выиграть один матч или дважды сыграть вничью. Однако в первой же встрече «Янг Бойз» ожидал разгром. В течение заключительной трети игры на своем поле «Аякс» забил три безответных гола. Таким образом, Россия, которая еще два года назад шла в таблице коэффициентов на шестой позиции, по итогам нынешнего сезона будет стоять там лишь восьмой.

Это, конечно, не означает, что подняться выше уже никогда не удастся. Например, Нидерланды, финишировав по итогам сезона 2017–2018 годов c катастрофическим для себя показателем 2,900 балла, еще недавно находились за пределами первой десятки. Однако за последние три сезона голландские клубы набрали в общей сложности 26,4 балла, а российские — лишь 16,582. Португалия же, которая еще в прошлом сезоне лишила Россию шестого места, дающего право автоматически выставить на групповом этапе Лиги чемпионов два клуба, за те же самые три года добавила в свою копилку 30,2 балла, то есть почти в два раза больше нее.

Напомним, что нынешняя таблица (см. справку) определяет клубное представительство в еврокубковом сезоне 2022–2023 годов. При этом уже со следующего сезона произойдет реформа: к Лиге чемпионов и Лиге Европы добавится еще одно состязание — Лига конференций. По большому счету принципиальной разницы между седьмым и восьмым местом нет. Страны, занимающие места с седьмого по десятое, имеют право выставить по две команды в Лигу чемпионов (причем по одной непосредственно в групповой этап), по одной — в Лигу Европы и по две — в Лигу конференций. Проблема в том, что в течение сезонов 2016–2017 и 2017–2018 годов Россия заработала больше, чем за три последующих, и теперь эти баллы стоят первыми в очереди на сгорание. То есть если Россия не прибавит, то окажется за пределами топ-10, а тогда с квалификации Лиги чемпионов придется начинать не только второму призеру Российской премьер-лиги, но и ее победителю.

Тем временем в таблице коэффициентов намечается первая за восемь лет смена лидера. Испанию, занимающую первое место с весны 2013 года, догоняет Англия, которая сохраняет в Лиге чемпионов и Лиге Европы наибольшее представительство — шесть клубов из семи. Правда, с точки зрения представительства в еврокубках принципиального значения эта рокировка иметь не будет. Страны, которые по итогам этого сезона будут занимать первые четыре места, в сезоне 2022–2023 годов смогут заявить по четыре команды в групповой этап Лиги чемпионов, по две — в групповой этап Лиги Европы и по одной — в финальный раунд отбора в Лигу конференций.

Евгений Федяков