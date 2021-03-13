Врачи ушли в интернет

Вынужденная самоизоляция в период пандемии привела к резкому росту популярности телемедицины. В условиях локдаунов в некоторых случаях у пациентов просто не было другой возможности проконсультироваться с врачом. Впрочем, даже после смягчения ограничений и распространения вакцинации телемедицина остается популярной.

Тысячепроцентный рост онлайн-медицины

По данным некоммерческой организации FAIR Health, в декабре прошлого года (последний доступный на данный момент отчет) в США использование телемедицины выросло почти в 30 раз — на 2817%, с 0,22% от всех обращений в декабре 2019 года до 6,5% в декабре 2020 года. Согласно оценке американского исследовательского центра RAND Corporation, в марте 2020 года офлайн-прием у врачей снизился на 23%, а в апреле — на 52%, одновременно с чем удаленный прием вырос на 1000% и более 4000% соответственно.

«Пандемия COVID-19, по сути, ускорила американскую цифровую медицину лет на десять»,— считает Барт Демершалк, медицинский директор по синхронным сервисам Центра цифровой медицины клиники Mayo в Рочестере (штат Миннесота).

Как следует из опроса, проведенного в прошлом году компанией GlobalData, 79% американских врачей-специалистов — кардиологов, пульмонологов, гастроэнтерологов и т. д.— стали активнее практиковать онлайн-медицину. До пандемии услуги удаленного врача предоставляли менее половины опрошенных. «COVID-19 может стать поворотным моментом для телемедицины, так как пациенты, системы здравоохранения и плательщики все больше осознают все ее возможности»,— считает директор по тематическому анализу GlobalData Кэтрин Уитни.

А по словам Майкла Фишера, генерального директора детской больницы в Цинциннати (штат Огайо), где число консультаций онлайн выросло с примерно 2 тыс. за весь 2019 год до 5 тыс. в неделю летом прошлого года, в будущем на телемедицину будет приходиться около 30% всех приемов у врачей. Его мнение приводят в прогнозе эксперты консалтинговой компании McKinsey.

Развитие телемедицины не исключительно американский феномен. Так, если в 2018 году в Японии только примерно 1 тыс. медицинских учреждений (менее 1%) предлагали пациентам возможность приема у врача онлайн, к июлю прошлого года такая услуга была уже более чем в 16 тыс. учреждений (то есть примерно в 15%). По прогнозам японского исследовательского института Yano Research Institute, к 2024 году рынок подобных медицинских технологий в стране вырастет на 60%, до 20 млрд иен ($185 млн).

Технологии становятся медицинскими

Резкий рост спроса на услуги телемедицины помогает компаниям этого сектора — активность слияний и поглощений за последнее время существенно выросла. В прошлом году произошло масштабное слияние на американском рынке телемедицины: в августе компания Teladoc Health, специализирующаяся на медицинских онлайн-сервисах, купила своего конкурента Livongo Health.

Сделка стала одной из крупнейших в этом секторе — Teladoc заплатила за Livongo Health $18,5 млрд.

Рост рынка телемедицины отражает и количество IPO, проводимых компаниями, специализирующимися на предоставлении услуг в этой области. Так, в сентябре прошлого года IPO провела компания AmWell — она привлекла $742 млн. Также недавно в эту компанию инвестировала $100 млн Google. А несколько дней назад стало известно о том, что публичной станет компания Ambulnz. Правда, она обойдется без IPO. На биржу она выйдет путем слияния со SPAC Motion Acquisition Corp. Стоимость Ambulnz при этом оценивается в $1,1 млрд. О намерении стать публичными заявили в последнее время и другие компании сектора, в том числе Talkspace, Butterfly Network и Oscar Health.

Очень активно развивается телемедицина и в Китае. Одной из самых успешных компаний этого сектора здесь является Ping An Good Doctor, запущенная местной страховой корпорацией Ping An Insurance Group. Это крупнейший игрок на китайском рынке с 373 млн зарегистрированных пользователей и 4 млн платных подписчиков. IPO в прошлом году провела китайская JD Health — медицинское подразделение ритейлера JD.com — в ходе размещения компания привлекла $3,4 млрд. Еще одна китайская платформа, WeDoctor, на которой зарегистрировано около 250 тыс. врачей и которая сообщала о 210 млн пользователей, также планирует провести IPO в ближайшее время.

Телемедицинские сложности

У телемедицины есть ограничения — во многих случаях для постановки диагноза нужен осмотр пациента врачом, да и различные медицинские процедуры не могут быть проведены онлайн.

Есть и более специфические сложности. В исследовании, подготовленном компанией Rock Health и Центром цифровой медицины Стэнфордского университета, лучше всего воспринимают онлайн-медицину люди в возрасте 35–54 лет, люди с высоким доходом и более высоким образованием, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

При этом некоторые категории в меньшей степени готовы принять такой вариант медицинских услуг — это люди старше 55 лет, люди с более низкими доходами и жители сельской местности.

Еще одним риском, особенно чувствительным в случае с медицинской информацией, являются киберугрозы. По наблюдению аналитиков компании Trend Micro, в последнее время медицинская сфера стала более популярной среди киберпреступников. Речь идет и об атаках, связанных с распространением телемедицины, и об эксплуатации возможных слабостей ИТ-систем медицинских учреждений, и о медицинском шпионаже, особенно попытках получить данные о разработках, связанных с борьбой с пандемией. Медицинские сервисы собирают все большие массивы данных о пациентах, которые могут стать мишенью для киберпреступников.

Яна Рождественская