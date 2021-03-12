WWF России требует закрыть дорогу на территории Сочинского нацпарка

WWF России готовит обращение в Генеральную прокуратуру с требованием обратиться в суд для закрытия дороги, которую строят на территории Сочинского национального парка. Кроме того, природоохранная организация просит принять иные меры прокурорского реагирования. 10 марта этого года Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура подтвердила, что проектная документация объекта капитального строительства не проходила ГЭЭ. При этом надзорный орган не видит оснований для принятия каких-либо мер.

Как сообщили в WWF, ООО «Роза Хутор», развивая свой горнолыжный курорт, проложила дорогу по территории Сочинского национального парка и Сочинского заказника. Данная дорога неоднократно заходит в водоохранную зону и защитную полосу реки Мзымта, а при ее прокладке было уничтожено много деревьев. Согласно спутниковым данным, дорога строится примерно три года и вплотную подошла к границам Кавказского заповедника в районе урочища «Энгельмановы поляны». «Эта дорога проходит в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и имеет явные признаки капитального строительства, а это значит, что предварительно объект такого рода должен в обязательном порядке проходить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ). Именно она определяет какой ущерб природе и животному миру нанесет строительство объекта, как можно снизить существующие риски. Результатом государственной экспертизы является заключение, содержащее обоснованные выводы о соответствии либо несоответствии намечаемой деятельности экологическим требованиям, установленным законодательством в области охраны окружающей среды. Строительство дороги на территории ООПТ ведет к деградации и разрушению почвы, может нарушить миграционные коридоры животных, а также способствует загрязнению территории, гибели флоры и фауны дикой природы»,- сообщил пресс-секретарь Представительства WWF России в экорегионе «Российский Кавказ» Михаил Клименко.

В Сочинском нацпарке пояснили, что ООО «Роза Хутор» проводило строительные работы этого объекта как временной лесной дороги в соответствии с проектом освоения лесов, получившего положительное заключение государственной экспертизы.

В WWF России считают, что по факту выявленных и подтвержденных нарушений дорога должна быть закрыта, а участки, по которым она проходит, должны быть рекультивированы. Вред, причиненный окружающей среде вследствие нарушения законодательства, должен быть возмещен в полном объеме.

В ООО «Роза Хутор» сообщили, что речь идет об обустройстве технической дороги в пределах, определенных режимом Сочинского национального парка и Сочинского государственного заказника и надлежащим образом оформленными проектами освоения лесов. В целях развития природного туризма «Роза Хутор» в сотрудничестве с дирекциями особо охраняемых природных территорий планирует обустроить в горах сеть пеших туристических троп и опорных лагерей и приютов. «Мы должны обеспечить качественный сервис и безопасность туристов на маршрутах, соответственно для этих целей и прокладываются подобные технические дороги. Работа ведется на принципах строгого соблюдения природоохранных требований. Мы предполагаем, что в горизонте пяти лет мы совместно с коллегами из дирекций нацпарка и заказника сможем создать здесь ключевую национальную горно-туристскую дестинацию, доступную и безопасную для любителей природы и активного туризма»,- сообщили в пресс-службе компании.

Елена Рыжкова